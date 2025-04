Fabiola Fundora lleva el boxeo en las venas

Sentada, a la orilla del ring, mientras entrenan sus hermanos, Gabriela y Sebastian, Fabiola Fundora descubrió que el boxeo es algo que le llama la atención y no quiere quedarse con las ganas de intentarlo.

Gabriela y Sebastian tomaron por tormenta el boxeo. Dulce Veneno como monarca indiscutida de peso mosca (CMB, AMB, FIB y OMB) y La Torre Infernal como campeón unificado superwelter (CMB y OMB) y a pesar de que la diferencia de edades es de poco más de 15 años, Fabi ve a sus hermanos como una fuente de inspiración.

"Quiero intentar pelear por un título, al menos, hacer a mi familia feliz y que se sientan orgullosos de mí", dijo en entrevista con El Heraldo de México.

El reto de coordinar los golpes, practicar sus movimientos, se convirtió en algo que disfruta y por eso se mantiene en el gimnasio junto a su familia, trabajando desde ahora en sentar las bases de su camino en pos de un título mundial y con la guía de su padre Freddy y sus hermanos.

"Creo que me gusta ir para enfrente. Mi papá me dijo que la clave es pegar y no dejar que me peguen. Eso es lo que he aprendido hasta ahora", finalizó.

Por Érika Montoya

