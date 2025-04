Una orquesta que sí es posible

El núcleo instrumental del Festival PAAX GNP es La Orquesta Imposible, que dirige Alondra de la Parra y que está integrada por solistas de élite procedentes de distintos países del mundo. El sueño surgió como un proyecto a la distancia que unió a los más destacados músicos del planeta bajo la conducción de De la Parra. Gracias al Festival PAAX GNP, ese conjunto que parecía posible solo a través de una pantalla se materializó en el escenario.

Como cada año, en esta edición del encuentro La Orquesta Imposible volverá a reunirse en múltiples presentaciones, pero antes, cada uno de sus talentos, se dará tiempo para deleitar al público en recitales llenos de virtuosismo.

-Alondra de la Parra, Directora de orquesta

Ha dirigido las orquestas más renombradas del mundo, como la Orchestre de Paris, la London Philharmonic Orchestra y Tonhalle-Orchester Zürich. En 2024 fue nombrada directora artística y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. El universo musical de De la Parra no se restringe al escenario sinfónico clásico: es fundadora y directora del Festival PAAX GNP, celebrado de manera anual en el Caribe mexicano, desde el cual comisiona piezas a renombrados compositores contemporáneos. También ha dirigido el nuevo ballet Como Agua para Chocolate, coproducido entre el Royal Ballet y la Metropolitan Opera bajo la coreografía de Christopher Wheeldon. El ballet ha sido presentado en Londres y Nueva York con un éxito rotundo. Es creadora del espectáculo The Silente Of Sound.

-Neïma Naouri, Soprano

Conocida por su expresión artística y versatilidad vocal, la soprano francesa ha destacado en la interpretación de repertorios que van de la ópera barroca a la música contemporánea, trabajando con destacados directores y orquestas internacionales. Su habilidad para interpretar diversos estilos y su capacidad de conectar con el público la han convertido en una de las voces más prometedoras.

-Tom Thum, Beatboxer

Reconocido por su capacidad para crear sonidos y ritmos con la voz, Tom Thum también es músico y performer. De origen australiano, se convirtió en una celebridad tras presentarse en TEDx y se consolidó como un referente del arte del beatboxing. Su carrera abarca colaboraciones con orquestas sinfónicas, giras internacionales y una impresionante versatilidad vocal, llevando al beatbox a nuevos niveles.

-Matías Piñeira, Corno francés

Chileno de nacimiento, actualmente es el corno francés principal de la Orquesta Filarmónica de Múnich, que dirige Valery Gergiev. Se inició en el instrumento a los siete años bajo la tutela de su abuelo, Antenor Piñeira, después estudió en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile y a los 19 años se convirtió en corno principal de la Sinfónica de Chile.

-Daniel Hope, violinista y director

La creatividad musical y el compromiso con causas humanitarias lo distinguen. Es artista exclusivo de Deutsche Grammophon desde 2007 y ha tocado por todo el mundo. Es director de la Orquesta de Cámara de Zúrich y de la New Century Chamber Orchestra de San Francisco, así como de la Frauenkirche de Dresde, y presidente de la Beethoven-Haus de Bonn.

-Lydia Shelley, Violonchelista

La violonchelista británica es miembro del Quatuor Voce, al que se unió en 2013 y con el que ha tocado en prestigiosos lugares como la Philharmonie de París, el Wigmore Hall y el Concertgebouw. Graduada en el Royal Northern College of Music y el Royal College of Music, tocó con la Academy of St Martin in the Fields y la Orchestra of the Age of Enlightenment.

-Christopher Wheeldon, Coreógrafo

Ha creado producciones para el Royal Ballet y para importantes compañías de ballet de todo el mundo. En 2014, dirigió y coreografió la versión musical de Un americano en París, que se representó en París, Nueva York y Londres. Recientemente, dirigió y coreografió MJ The Musical (2022). Es coreógrafo residente del Festival PAAX GNP desde su primera edición.

-Robbie Fairchild, bailarín y coreógrafo

Conocido por su talento dinámico y versatilidad en los mundos del ballet y el teatro de Broadway, el bailarín, coreógrafo y actor estadounidense se desempeñó como bailarín principal en el Ballet de Nueva York, donde participó en ballets emblemáticos; en Broadway protagonizó el regreso de An American in Paris en 2015.

-Vassilena Serafimova, Percusionista

La percusionista búlgara fusiona la música clásica con el jazz y la experimentación sonora. Es reconocida por su enfoque innovador en el vibráfono y como solista, ha actuado en escenarios de prestigio internacional y ha desarrollado proyectos que amplían los límites de la percusión contemporánea junto a otros músicos.

-Thomas Enhco, Pianista

Nacido en París en 1988, este pianista y compositor ha destacado en el jazz y la música clásica. Inició su formación desde niño y luego ingresó en el Conservatorio Nacional de París. Ha ganado reconocimiento internacional grabando para sellos como Verve, Deutsche Grammophon y Sony Music. Su carrera incluye más de 100 conciertos anuales en todo el orbe.

