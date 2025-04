Profundizan en el “genio” Roberto Gómez Bolaños

“Sin querer queriendo”, la famosa frase que “El Chavo del 8” decía cada que cometía un error en el programa de Roberto Gómez Bolaños, es la encargada de dar nombre a la serie que narra cómo se construyó el show, el cual conquistó a varias generaciones de México y Latinoamérica y que ahora se estrena en MAX.

Este proyecto es protagonizado por Pablo Cruz, quien se siente orgulloso y agradecido por crear a un personaje tan querido por todo latinoamérica: “Es una oportunidad afortunada para que conozcan mi trabajo y también para conectarme con el mundo con el que crecí. Desde el casting dimensioné lo que representa este papel, el peso, porque a lo largo de décadas la gente ha mitificado a ‘Chespirito’, sobre todo por cómo construía su genialidad”.

La producción está basada en el libro del mismo nombre y que escribió el propio Gómez Bolaños, el cual salió a la venta en 2006. Fue en este material en el que Cruz se basó para crear el papel, así como en entrevistas, videos y charlas con amigos y familiares del comediante. Pero momentos antes de que le confirmarán que el papel era de él, vivió una experiencia única.

“A principios del año pasado me contactó la producción y me mandaron la escena que tenía que hacer, mandé una primera visión de cómo lo imaginaba y casi dos días después me citaron, así estuve varias semanas. Pero poco antes de recibir la llamada definitiva, estaba haciendo ejercicios de respiración y sentí que había una conexión con alguien o algo que no podía ver, pero sabía que era una persona. Me pregunté si habría sido la energía de Roberto. Entonces decidí que sí y tuve esa apertura emocional”, contó.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN SIN QUERER QUERIENDO?

Esta nueva producción de Max abarca la vida de Roberto desde su infancia hasta su etapa adulta, pero se centra mucho en “El Chavo del 8”, narrando un poco cómo fue su relación con los actores que conformaban el elenco de la famosa vecindad, su día a día e incluso las diferencias que tenían.

Andrea Noli interpreta a “Doña Clotilde”, la actriz luce igualita al personaje que originalmente dio vida Angelines Fernández. “Hago un homenaje a la actriz, porque es una mujer con un pasado tan fuerte que me esmere en el casting para hacerlo bien y no hay tanta información de ella, así que me fui a lo que yo recordaba de ella, hablé con sus compañeros y familia”.

Arturo Barba crea a “El profesor Jirafales”, quien con el sombrero puesto le da un ligero aire al papel que hizo Rubén Aguirre. “No estoy preocupado por lo que diga la gente, esta es mi propuesta. Siempre es un riesgo tremendo hacer esto, por la expectativa, pero solo te adueñas de la propuesta. Él era un hombre amable”.

El actor Juan Lecanda da vida a “Tito”, nombre que usan por cuestiones legales para referirse a “Quico” de Carlos Villagran. Una vez que Lecanda infla los cachetes, es igualito. “Pasé dos años de audiciones, fue desgastante emocionalmente. Es un personaje icónico y lo hice basándome en la biografía de Roberto, ahí lo describe con ternura y nostalgia. Siempre lo imité, desde chiquito”.

Karina Gidi interpreta a Elsa Bolaños, la mamá de ‘Chespirito’.

Paulina Dávila da vida a Graciela Fernández, la primera esposa del comediante.

