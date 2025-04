Educar con música, compromiso social

En 1975, el músico venezolano José Antonio Abreu (1939-2018) fundó un método educativo-musical que más tarde fue conocido como El Sistema. Con el fin de propiciar la organización social y el desarrollo humanístico individual y colectivo, se enfocó en la formación musical creando orquestas sinfónicas y coros. Con una red de más de 120 orquestas juveniles y 60 infantiles, benefició a unos 350 mil jóvenes y extendió su influencia a más de 25 países.

Fundamentado en El Sistema, el Festival PAAX GNP mantiene su compromiso social a través de Armonía Social, un programa que ofrece educación musical gratuita a niños y jóvenes mexicanos durante todo el año y que hasta ahora ha beneficiado a 250 niñas y niños.

El noble objetivo se propone formar niños y jóvenes en un contexto musical de inclusión social y formación artístico-cultural, a través de clases individuales y grupales, sesiones en línea, integración orquestal, conciertos y recitales.

Este año, una centena de jóvenes músicos participarán en el concierto sinfónico de clausura del Festival PAAX GNP, que será dirigido por la mexicana Alondra de la Parra el 29 de junio. Piezas de los compositores José Pablo Moncayo, Manuel Esperón, Arturo Márquez y María del Carmen Virgilio serán interpretadas por la Orquesta Infantil Armonía Social, acompañada por músicos de La Orquesta Imposible.





Programa musical Festival PAAX-GNP 2025

Jueves 19 de junio

GALA DE APERTURA GNP SALÓN DIEGO / 20:00

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Oriol Cruixent

Rapa Nui concierto para corno francés Igor Stravinsky

Suite Pulcinella

La Orquesta Imposible Alondra de la Parra, directora Matías Piñeira, corno francés

Viernes 20 de junio

CONCIERTO SINFÓNICO SALÓN DIEGO / 18:00

Edward Elgar

Concierto para violoncello en Mi menor, Op.85

Antonín Dvorák

Sinfonía n.° 8 en Sol mayor, Op.88

La Orquesta Imposible Alondra de la Parra, directora Lydia Shelley, violoncello

DARKSIDE FORO / 22:00

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Sábado 21 de junio

CONCIERTO SINFÓNICO SALÓN DIEGO / 18:00

Grazyna Bacewicz

Obertura

Benjamin Britten

Concierto n.° 1 para violín, Op.15

Ludwig van Beethoven

Sinfonía n.° 7 en La mayor, Op.92

La Orquesta Imposible Alondra de la Parra, directora Daniel Hope, violín

DARKSIDE FORO / 22:00

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND Tributo a Django Reinhart

Domingo 22 de junio

GALA DE BALLET SALÓN DIEGO / 18:00

Borealis, Pas de deux - Christopher Wheeldon Música: The South Downs, Gavin Bryars

Sunken Cathedral - Paul McGill

Música: La Cathédrale Engloutie, Claude Debussy

Unsaid - Danielle Rowe

Música: Grains (An Hailstorm), Ezio Bosso

Dance of the Blessed Spirits - Sir Frederick Ashton

Música: basada en la ópera Orfeo ed Euridice, Christoph W. von Gluck

Dying Swan - Mikhail Fokine

Música: El carnaval de los animales: XIII. El cisne; Camille Saint-Saens

Lamentation - Martha Graham

Música: Nueve piezas para piano, Op. 3, n.° 2, Zoltán Kodály

GALA DE BALLET DE CÁMARA

Christopher Wheeldon, coreógrafo en residencia

Bailarines: Leta Biasucci; Frances Chung; Benjamin Freemantle; Sarah Lamb; Jessica Lind; Lorenzo Pagano; Lucien Postlethwaite; John Paul Simoens; Joseph Sissens; Joseph Walsh.

DARKSIDE FORO / 22:00

DANIEL HOPE

Ensamble de cuerdas del programa de Fellowship

Lunes 23 de junio

SALÓN DIEGO / 18:00

GERSHWIN, LA VIDA EN AZUL

Música: George Gershwin

La Orquesta Imposible Alondra de la Parra, directora Thomas Enhco, piano Robbie Fairchild, danza y voz Neima Naouri, voz

Amelie Flores, danza

DARKSIDE FORO / 22:00

TOM THUM

Beatboxing

Martes 24 de junio

CONCIERTO SINFÓNICO SALÓN DIEGO / 18:00

Johann Sebastian Bach

Concerto for two clavecines n.° 3 in C minor, BWV 1062 (arr. for Piano and Marimba)

Thomas Enhco

Doble concierto para piano y marimba

Igor Stravinsky

Petrushka

La Orquesta Imposible

Alondra de la Parra, directora Thomas Enhco, piano Vasselina Serafimova, marimba

DARKSIDE FORO / 22:00

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND Danza Swing con Paul McGill

Miércoles 25 de junio

CONCIERTO SINFÓNICO SALÓN DIEGO / 18:00

Béla Bartók

Música para cuerda, percusión y celesta, BB114

Thomas Enhco

Concierto para Tap

Obra comisionada por el Festival PAAX-GNP Tom Thum & Gordon Hamilton

Thum Prints

La Orquesta Imposible Alondra de la Parra, directora Tom Thum, beatboxing

DARKSIDE FORO / 22:00

BACH MIRROR

Vassilena Serafimova y Thomas Enhco

Jueves 26 de junio

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA SALÓN DIEGO / 18:00

Cuarteto Arod

Ensambles de cámara de la Orquesta Imposible

DARKSIDE FORO / 22:00

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND con Neima Naouri Tributo a Ella Fitzgerald

Viernes 27 de junio

GALA DE BALLET SALÓN DIEGO / 18:00

Within the Golden Hour, Christopher Wheeldon

Música: Ezio Bosso

Le Notti; Dance of the tree; Andante, concierto para violín en Sib mayor, RV.583 ‘in due cori’ Antonio Vivaldi arr.de Ezio Bosso.

Cinderella, Pas de deux Act II - Sir Frederick Ashton Música: Sergei Prokofiev, Adagio Act II

"US/Them” Pas de deux, Christopher Wheeldon Música: Keaton Henson

Raymonda, Pas de deux, Act III Marius Petipa

Música: Raymonda, Pas de deux Act III, Alexander Glazunov

The Veil Between Worlds, Edwaard Liang Música: Oliver Davis

Nueva obra comisionada por el Festival PAAX-GNP, Danielle Rowe Música: concierto en Fa# menor - Allegro; Jose White Laffite

La Orquesta Imposible

Alondra de la Parra, directora

Christopher Wheeldon, coreógrafo en residencia

Bailarines: Frances Chung, Joseph Walsh, Jessica Lind, John Paul Simoens, Sarah Lamb, Lorenzo Pagano, Joseph Sissens, Lucien Postlethwaite, Leta Biasucci

DARKSIDE FORO / 22:00

LATIN NIGHT

Sábado 28 de junio

CONCIERTO SINFÓNICO SALÓN DIEGO / 18:00

Gustav Mahler

Sinfonía n.° 1 en Re mayor Titán La Orquesta Imposible

Alondra de la Parra, directora

DARKSIDE FORO / 22:00

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND con Mane de La Parra

A mi manera

Domingo 29 de junio

CONCIERTO matinée Orquesta Infantil Armonía Social

Foro Gran Tlachco

11:00 horas

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Shall we Dance?: Slap That Bass; They Can’t take that away from me; Let’s Call the Whole Thing Off

Oh, Lady, Be Good!: Fascinating Rhythm

Girl Crazy: Embraceable You

Catfish Row

Manuel Esperón Suite México

Arturo Márquez Conga del fuego nuevo

María del Carmen Virgilio Así te veo Yucatán (Estreno mundial)

Arturo Márquez Danzón n.° 2 José Pablo Moncayo Huapango

La Orquesta Imposible

Orquesta Infantil Armonía Social Cuerpo de ballet de Xcaret Alondra de la Parra, directora

