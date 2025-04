Entrega ISSSTE y Secretaría de Bienestar recursos del Programa La Clínica es Nuestra

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó junto con la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, la entrega de recursos financieros a tesoreras y tesoreros de los Comités de Salud y Bienestar (COSABI) del Programa La Clínica es Nuestra, que destaca por promover la democracia participativa para el mejoramiento y equipamiento de 562 unidades médicas de primer nivel del Instituto.

“Cada vez más recursos ejercen directamente por la gente. Aquí son 562 clínicas. (...) Eso es democracia y es parte de las transformaciones positivas que se están dando en esta Cuarta Transformación”, compartió.

En el complejo del ISSSTE ubicado en Buenavista, Martí Batres remarcó la importancia de la participación comunitaria para decidir en qué obras invertir los 335 millones de pesos destinados por el Gobierno de México, a través de IMSS Bienestar, para implementar La Clínica es Nuestra en el ISSSTE.

“La gente participa, lo cual ya es una virtud en sí misma, pero, además, al participar se enamora de lo que hace y lo defiende y lo cuida. (...) A lo mejor el gobierno dice ‘aquí faltan estas cosas y es lo que vamos a hacer’, o ‘vamos a hacer un tipo de obra igual para todas las clínicas’, aunque cada clínica tiene problemas diferentes. Entonces, a través de este programa se acierta porque es la gente la que decide qué hacer”, enfatizó.

Durante el evento se entregaron tarjetas bancarias a tesoreras y tesoreros de los COSABI, provenientes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México Foto: Cortesía

Se busca contrarrestar el deterioro de las unidades médicas

El director general destacó la presencia de representantes de los Comités de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, a quienes se les entregó el recurso correspondiente y se les solicitó emplearlo de manera pronta para comenzar con la implementación del programa, en cumplimiento con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contrarrestar el deterioro de las unidades médicas.

“Estamos entregando ahorita recursos que van, más o menos, de los 400 mil pesos al millón 200 mil pesos, ese es más o menos el margen por cada clínica; y los pueden utilizar ya, es más, les pedimos que ya los utilicen, que ya los ejerzan. (...) Ustedes tienen un recurso y con eso van a empezar inmediatamente, eso es una gran virtud, es una gran virtud de este programa de La Clínica es Nuestra”, expresó.

Finalmente, recordó que La Clínica es Nuestra tiene sus antecedentes en otros proyectos sociales como el programa de Rescate de Unidades Habitacionales, implementado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno de la Ciudad de México; el Programa de Mejoramiento Barrial, implementado en 2009 y, más recientemente, el programa La Escuela es Nuestra- Mejor Escuela, puesto en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que el programa La Clínica es Nuestra es muestra de que el Gobierno de México ha cambiado la manera de implementar los recursos, al promover que la derechohabiencia sea quien decida en asambleas las obras, equipo e insumos que requiere su clínica, así como a los integrantes del Comité de Salud y Bienestar.

Asimismo, agradeció la participación de las personas servidoras de la Nación de todo el país, que contribuyen a garantizar el derecho a la salud, y remarcó que los recursos dispersados a través de programas como este son producto de la estrategia de Austeridad Republicana y combate a la corrupción, que inició en la administración anterior y continúa en esta nueva etapa.

“Que no gastemos en las cosas que eran gastos innecesarios y superfluos, significa que va a haber más recursos para la gente, hoy hay esta inversión social. ¿Por qué antes no se hacía? Porque no había recursos para el pueblo. Hoy sí lo hay”, afirmó.

Finalmente, el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, destacó que las y los tesoreros del Programa La Clínica es Nuestra contarán con una tarjeta de débito de este banco, con la cual podrán disponer de sus recursos en más de 3 mil 100 sucursales presentes en 2 mil 701 localidades de mil 970 municipios del país.

“Con su tarjeta, podrán comprar materiales e insumos para mejorar su clínica y brindar una mejor atención a los derechohabientes de este Instituto. (...) Ahora con el director del ISSSTE, con el licenciado Martí Batres, también vamos a trabajar de la mano. Mi compromiso está para el programa La Clínica es Nuestra, todos los días muy pendiente, personalmente con usted director, para que todos los tesoreros, los comités puedan cobrar sus apoyos y arreglar las clínicas”, concluyó.

Foto: Cortesía

En el evento estuvieron presentes, por parte del ISSSTE, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; el subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Víctor Hugo Bautista Hernández; la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; la subdirectora de infraestructura, Mónica Laura Segura Díaz; la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, entre otras autoridades.