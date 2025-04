Javier Marín tiene una sagrada propuesta

El escultor mexicano Javier Marín fue invitado por la Junta Constructora de la Sagrada Familia en Barcelona a desarrollar una propuesta artística para la Fachada de la Gloria, la entrada principal del emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí. Junto a él, los reconocidos artistas españoles Miquel Barceló y Cristina Iglesias también fueron convocados para contribuir al proyecto.



La Fachada de la Gloria es la última sección pendiente de construcción y está concebida como la más significativa de las que conforman el templo. Según la visión original de Gaudí, representa el cielo, el infierno y el juicio final, por lo que su realización exige una interpretación simbólica profunda y un enfoque artístico que dialogue con la arquitectura modernista de la basílica.



Marín recibió la noticia con sorpresa: “No conocía a nadie en el proyecto, pero Gaudí siempre me ha fascinado. Su obra marcó un parteaguas en la historia de la arquitectura”. Aunque aún no se ha definido quién integrará finalmente el proyecto, el artista comenzará a reunirse con arquitectos y teólogos para desarrollar una propuesta que presentará a finales de 2025.



Sobre el desafío que implica esta colaboración, Marín señaló: “Toda la Sagrada Familia está impregnada de simbolismo. Necesito sumergirme en el significado que esta fachada debe transmitir y comprender cómo puede integrarse mi lenguaje artístico”.



Aunque no se considera una persona religiosa, el artista visual y escultórico reconoce la dimensión espiritual de su obra, un elemento que, según él, pudo influir en su selección. Con una destacada trayectoria internacional, ha intervenido en espacios religiosos como la iglesia de San Agustín en Pietrasanta, Italia; el Convento de San Francisco de Asís en La Habana, Cuba; y la Basílica de Zacatecas, en México. Además, impulsa proyectos culturales a través de su Fundación Javier Marín, con presencia en comunidades de Michoacán y Yucatán.

“Me interesa el arte que se cruza con la vida cotidiana. Que alguien lo descubra en su camino, sin haberlo buscado, es algo que no suele suceder en espacios cerrados como museos o galerías”, expresó.



La Junta Constructora evaluará las propuestas de los tres artistas y decidirá si selecciona a uno, dos o a los tres, dependiendo de su integración con el diseño general. La Sagrada Familia, cuya construcción comenzó en 1882, se encuentra en su etapa final y se espera que esté concluida en menos de una década.



“Ser parte de esta obra es una oportunidad única”, concluyó Marín. “Es dialogar con Gaudí a través del tiempo y sumarse a una creación que trasciende generaciones”.



Además de esta convocatoria, el michoacano prepara una nueva exposición en la Ciudad de México, en la que explora el uso de herramientas digitales. “Estoy sorprendido con los resultados. Esta serie incluirá escultura, obra bidimensional y, posiblemente, algo de video”, adelantó.



La Fachada de la Gloria la ascensión de Jesús al cielo.

La Sagrada Familia, en Barcelona, cuenta con otras dos fachadas: Del Nacimiento, orientada al este para recibir la primera luz del amanecer y decorada con escenas de la vida de Jesús; y la de la Pasión, que simboliza la muerte y la resurrección de Jesús, con esculturas que representan su muerte y entierro, y con un criptograma, conocido como cuadrado mágico, en el que la suma de los números en cualquier dirección es 33, la edad de Cristo cuando murió.

Con más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica sigue en construcción.

