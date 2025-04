Gobierno, aliado de las mujeres

El 26 de septiembre de 2024, Libia Dennise García Muñoz Ledo rindió protesta como la primera gobernadora del estado de Guanajuato.

“Para mí representa una enorme responsabilidad y compromiso, porque al ser la primera mujer que gobierna en el Estado, tenemos que hacer que la realidad para las mujeres en mi Estado, Guanajuato, cambie”, sentenció en entrevista con Mente Mujer “la gobernadora de la gente”, como se ha hecho llamar.

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito político, Libia es una mujer que ha roto techos de cristal, pues en 2021 se convirtió en la primera mujer en ser titular de la Secretaría de Gobierno de su Estado.

“Lo que queremos es ya no celebrar que somos las primeras, sino que haya muchas más. Que ya no seamos las únicas que estamos en estos espacios, sino que cada vez haya más mujeres que participen”, detalló la gobernadora, quien llega al poder acompañada por un gabinete paritario, “por primera vez también tenemos un gabinete paritario, lo cual habla del enorme reto que representa también la llegada de una mujer con el compromiso abrir espacios a más mujeres. Hoy tengo secretarias en Economía, en Turismo, en el campo, en Cultura, en espacios en donde quizá antes no se veía la participación (femenina)”.

Pero su compromiso no solo se limita al sector público, sino también con las mujeres del pueblo, “creo en un gobierno que sea aliado de las mujeres. Y la verdad es que me siento muy emocionada por la confianza que las mujeres depositaron en mí”.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

En este contexto, uno de los ejes de su estrategia de gobierno estará dirigido a las mujeres desde diversos ejes como la erradicación de las violencias, la educación, la salud y el empoderamiento económico.

Por esta razón, una de sus primeras acciones fue “presentar una iniciativa al Congreso para elevar nuestro Instituto Estatal de las Mujeres a una secretaría de Estado”. “Este es un primer paso porque lo que queremos es que la política de atención a las mujeres no sea solamente una política, digamos de un programa o de una acción, sino que sea una política transversal en todo el gobierno”, puntualizó García Muñoz Ledo.

Ante esto, el gobierno de Guanajuato lanzó “Aliadas”, una serie de 20 programas que integran planes en materia de empoderamiento económico, salud y educación, con los que se pueden tener acceso a apoyos económicos, chequeos médicos y programas educativos gratuitos. Las guanajuatenses pueden acceder a través de la página www.somosaliados.com, “(ahí) pueden tener toda la información, porque lo que queremos es que las mujeres se sientan acompañadas y apoyadas por este gobierno”, dijo Libia Dennise. (Créditos: Guillermo O’Gam)

“Uno de los compromisos que asumí desde el primer día fue trabajar por recuperar la paz en el Estado”, señaló la entrevistada al cuestionarla sobre los retos que vislumbra como gobernadora de Guanajuato, aspecto en el que han trabajado durante estos siete meses en los que, por ejemplo, lograron la reducción en un 48 por ciento en homicidios dolosos. (Créditos: Guillermo O’Gam)

“Algo que yo tenía claro es que el crecimiento económico de Guanajuato tenía que ser un crecimiento inclusivo, no solamente hablar de las grandes inversiones y de las grandes empresas, sino empoderar a las comunidades, porque muchas mujeres están inmersas en esa lógica y en esa dinámica”, agregó la gobernadora.

“En este gobierno definimos nombrarnos como el gobierno de la gente, porque dentro de este decálogo que hemos establecido para la administración pública, uno de los puntos más importantes es que a los servidores públicos les decimos siempre que no debemos olvidar por quienes estamos aquí y a quienes nos debemos”, es el mensaje que Libia Dennise envía a los guanajuatenses.

Es originaria de León, Guanajuato.

Cursó la carrera de Derecho en la Universidad De la Salle Bajío.

Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.

Su toma de protesta se llevó a cabo en la Alhóndiga de Granaditas.

