Acapulco redefine su vida nocturna con la inauguración de Anónimo Piano Bar

Con la meta de redefinir la vida nocturna de Acapulco, Anónimo Piano Bar se inauguró este fin de semana al combinar cantantes profesionales en vivo con mixología de vanguardia.

Sofisticación y ambiente relajado son las sensaciones que Anónimo Piano Bar consigue al mezclar elegancia, sobriedad e iluminación en tonos morados para resaltar su arquitectura clásica, localizada en Avenida Escénica 38, Plaza la Vista, Acapulco, Guerrero.

La ambientación te envuelve desde que cruzas la entrada con sus luces tenues y acentos en violeta, acompañados de la música en vivo que proviene de voz de los visitantes en sesiones de karaoke, acompañados de cantantes profesionales.

Vista general del puerto de Acapulco. Créditos: El Heraldo de México.

ANONIMO PNO te recibe con los brazos abiertos en sus noches bohemias

El espectáculo se desarrolla en una terraza con un ecosistema creado mediante detalles modernos que conviven con la vegetación y una vista maravillosa a la bahía de Acapulco; así, se da vida a una postal nocturna inolvidable.

Para acompañar la velada, Anónimo Piano dispone de un bar de madera y mármol al centro del lugar, donde los asistentes disfrutan desde las cómodas sillas altas que incitan a probar los cócteles de todo tipo.

De jueves a sábado, a partir de las 10:00 de la noche, ANONIMO PNO los recibirá de brazos abiertos con sus noches bohemias.

Antuan Harfuch es el empresario que ha apostado por Acapulco para crear Anónimo, un apasionado de la hospitalidad debido a la tradición familiar restaurantera que comenzó hace más de cuatro generaciones.

Desde el arranque de su carrera en los restaurantes familiares, Harfuch se ha distinguido por diseñar experiencias se graban en la memoria de cada cliente.

En 2013 se independizó con la apertura de Anónimo Cocina, un proyecto que no solo marcó el inicio de su sello personal en la industria, ya que lo colocó como pionero al integrar el concepto de speakeasy dentro de un restaurante en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Siempre he creído que la hospitalidad va mucho más allá de abrir las puertas de un lugar: se trata de crear momentos que la gente recuerde, de sorprender y de elevar cada detalle. Con Anónimo PNO buscamos precisamente eso: ofrecer una experiencia que combine la música con profesionales y el ambiente para que cada noche sea única, sobre todo en un destino como Acapulco, que merece recuperar ese brillo y encanto que lo ha caracterizado por décadas”, describió Antuan Harfuch.

El éxito y la innovación lo llevaron a expandirse al fundar PNO by Anónimo, un piano bar que se posicionó en el gusto de la gente por su sofisticada atmósfera y su propuesta musical de alto nivel; pero la historia no para ahí, ya que siguió con Sinatra by Anónimo, consolidándose en la escena nocturna. Con presencia en la CDMX y en Miami, Harfuch ha conseguido que cada uno de sus conceptos combine diseño, ambiente y excelencia operativa, generando además un impacto positivo en el desarrollo económico local.

Antuan Harfuch ha diversificado su trayectoria empresarial al abrirse paso en sectores que van desde la construcción y las fintech.