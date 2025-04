Rosa Icela Rodríguez: "El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas"

Durante la tercera mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez señaló la obligación que tiene el gobierno para llevar a cabo el proceso de búsqueda de las víctimas de dicho delito a través de la coordinación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, reafirmando su compromiso por fortalecer dichas organizaciones con la intención de construir un ambiente de paz y de lucha contra la impunidad.

"El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales de nuestro gobierno, y por ello es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.", declaró

Intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas

Muy buenas tardes a todas y a todos, a las madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, abuelas de personas desaparecidas.

Los saludo y les digo que estoy para servirles.

De este primer saludo que he tenido con ustedes, dejaría de ser madre o abuela para no estar conmovida y no estar pensando cómo podemos hacer para que en cada uno de los casos que ustedes tengan salgamos adelante.

Me preocupa ahorita la metodología, porque nosotros no podemos crear una expectativa con ustedes y no tener resultados.

A nosotros nos gusta trabajar, servir y salir adelante con los temas.

Si de 100 casos podemos avanzar en 40, 50, 100, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer.

Yo preparé una intervención, porque si sigo, sigo hablando. Entonces, este es para constreñir el tiempo, pero quiero hablarles sobre algunas propuestas y demás, y decirles qué estamos nosotros planteando para ver si eso suma para la búsqueda de las personas desaparecidas.

Primero, un saludo de parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos ha instruido a atender el tema de las desapariciones, que es de suma importancia para todas y todos.

Hemos establecido Mesas de Diálogo, Mesas de Diálogo permanente con los colectivos de búsqueda, con los familiares para, en primer lugar, escuchar sus planteamientos, sus críticas, sus propuestas, sus quejas y plantear una suma de esfuerzos y voluntades.

No solamente es lo que estamos planteando como gobierno, sino escucharlos como víctimas.

¿Qué podemos hacer?

Quiero que sepan que no estamos aquí reunidos sólo con el ánimo de decir que todo está bien; sino por el contrario, la propia Presidenta conoce el reto que enfrentamos en este tema y para el gobierno es una prioridad responder con total respeto y responsabilidad a las víctimas de lamentables hechos.

El espacio de atención-escucha de los distintos colectivos y familiares nos ayuda a identificar sus inquietudes, necesidades e inconformidades para fortalecer los mecanismos y acciones dirigidas a garantizar una total protección a sus derechos humanos.

Cada una de las voces aquí presentes nos significan y nos convocan al cumplimiento de nuestro objetivo, que es llegar a la verdad y a la justicia en cada caso.

La Presidenta, una mujer formada en la lucha social y sensible al dolor de las víctimas, emitió un decreto para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Es un decreto que es una directriz para nosotros, los servidores públicos, y en este reconoce el derecho humano, el derecho humano a ser encontrado, y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares como principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger.

El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Es lo más difícil, a veces, encontrar esa coordinación en algunos lugares, hay en otros que sí y que nos dan buen trato; pero hay otros lugares, estados, fiscalías de lo que he escuchado aquí, que no es el trato de lo que corresponde a una víctima.

También tenemos que trabajar en el tema de las fiscalías y procuradurías de justicia estatales, fundamentalmente para hacer efectivo el acceso a la justicia.

La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales de nuestro gobierno, y por ello es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

Aquí vamos a ver qué es lo que hace falta en los distintos lugares para empujar, junto con los gobiernos de los estados, las necesidades sobre la investigación, las necesidades sobre los temas de profesionalización y capacitación en las distintas fiscalías.

Además, no se quedó con el decreto, la Presidenta, propuso varias reformas a diversas leyes, a las leyes en materia de desaparición forzada, a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en las que se plantean cosas muy importantes.

Les voy a leer muy brevemente, y los compañeros les pueden explicar a qué se refieren estas propuestas de cambios, estas propuestas de acciones que quiere la Presidenta Sheinbaum realizar y cuál es el motivo del por qué está haciendo esos planteamientos.

Uno, ella propone la creación de una plataforma única de identidad, la cual integra la CURP, con huella y fotografía desde el nacimiento.

Actualmente hay una identificación del INE que se tiene de los 18 años en adelante, se requiere una identificación desde niño con las huellas para saber cuál es el tema de la identificación de nuestras infancias.

Dos. Propone la alerta nacional para la búsqueda, localización e identificación.

¿Qué quiere decir?

Que se tenga una activación inmediata en todo el país al momento de un reporte de desaparición o no localización de una persona.

¿Y qué hace obligatorio esto?

La participación de autoridades y entidades públicas y privadas.

O sea, hay que hacer una alerta para que se sepa dónde están las personas y que rápidamente esto prenda las alertas a nivel nacional.

La Base Nacional de Carpetas de investigación. Está aquí una carpeta, se repite acá otra; que solamente haya una base para que se direccione la investigación y no esté suelta; o no hay carpetas, tiene que haber carpetas, porque es muy grave que estemos buscando a una sin tener una carpeta de investigación.

Esto es para que haya un registro único de todas las carpetas iniciadas por delitos de desaparición, actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operado por la Fiscalía General de la República.

Ahora hay una carpeta y no hay un responsable de esa carpeta.

Necesitamos, para exigirle a alguien, tener un responsable de esa carpeta.

¿Quién es el que está de responsable de una carpeta? ¿Cómo le vamos a exigir así? Tiene que haber un servidor público responsable.

Otro que las autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros en la Plataforma Única de Identidad.

Y que particulares como laboratorios, funerarias y hospitales habiliten servicios gratuitos de consulta y acceso en tiempo real a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación.

Actualmente no hay ley, no hay quien los obligue y cuando quieren; y quieres una sábana de un teléfono y tienes que estar pidiendo de otra forma.

Entonces, ¿cómo hacemos que los particulares apoyen las búsquedas?

Con la ley en la mano.

El fortalecimiento institucional, de lo que me hablaban aquí ahorita que los saludaba, para que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, no solamente los desaparecidos de ahora, los desaparecidos de larga data.

Apoyo a las unidades de atención a víctimas, reforzamiento de departamentos especializados en delitos cibernéticos y que las procuradurías establezcan perfiles mínimos para su personal; que tengan capacitación, que tengan un estudio mínimo para todo.

Otro, es el inicio inmediato de investigaciones, no a las 72 horas, sino en cuanto una autoridad reciba un reporte o denuncia, deberá notificar a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda para activar las acciones en paralelo.

La capacitación y profesionalización continua para el personal ministerial, policial y pericial.

También la obligación de toda autoridad para alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses, y en caso de no quererlo hacer, que sea sancionado.

Otro, son las sanciones a particulares que niegan acceso a información contenida en sus bases o registros.

Quiero que sepan que sus planteamientos serán considerados en la toma de decisiones.

Si estas propuestas no son las que ustedes están pensando o tienen otras que quieran reforzar, o tienen unas que nosotros no tomamos en cuenta, ese es momento, ahora, de poderlo hacer.

Independientemente de la parte, de la exigencia de justicia que ustedes legítimamente tienen, lo que tenemos que hacer es buscar que no sea solamente a partir de una propuesta que quede en el aire, sino que quede en la ley lo que ustedes proponen.

Es importante, hasta dónde nos da el presupuesto para poderlo hacer, porque sí va a haber presupuesto, pero hasta dónde nos da.

También para apoyo, en fin vamos a ver cómo vamos caminando toda esta parte.

Es importante que les digamos: Que estamos conscientes y están en su derecho de exigir justicia, porque por eso seguiremos impulsando las acciones suficientes y necesarias para que las investigaciones que se realicen por parte de las fiscalías sean integrales y siempre con una debida diligencia.

No estamos nosotros con el consentimiento para crear contextos de impunidad, de omisión y menos contextos de corrupción.

No queremos simulaciones. No queremos que sea una reunión y una llamarada de un día, necesitamos darles la siguiente fecha hoy de la siguiente reunión. No es, hoy vienen y se sientan. No.

Y la continuidad para los casos con las fiscalías de los estados.

Vamos a ponernos de acuerdo aquí y al término de la reunión ya tendrían ustedes una fecha para ver cómo nos organizamos.

A lo mejor no es una fecha, son dos o tres fechas, y vamos planeando para atendernos como se merecen; porque cada caso es importante, cada vida es importante, cada desaparición es importante.

Continuaremos con el diálogo, ya que esto nos permitirá tomar decisiones que respondan a sus necesidades.

Vamos a fortalecer la coordinación interinstitucional, la coordinación entre las instituciones y también vamos a mejorar los procesos de búsqueda.

El Gobierno de México manifiesta su total compromiso y convicción para seguir escuchando a todos los colectivos que buscan a sus familiares, así como seguir diseñando, juntas y juntos, una agenda de trabajo para prevenir y erradicar este tema que lastima a las familias.

Yo he advertido al equipo, que tenemos la obligación de actuar con sensibilidad y compromiso, como nos ha instruido la Presidenta, y que quien no quiera cumplir con ello, puede poner su renuncia en la mesa, porque en el gobierno cuando uno es servidor público tiene que servir y tratar bien a los ciudadanos.

Yo tengo 31 años en el servicio público, nunca le he quitado nada a nadie, nunca le he faltado el respeto a nadie.

Y puedo decirles que es una problemática difícil, pero que lo que tenemos enfrente es una esperanza.

Si no, no estuvieran ustedes aquí.

Tenemos que tener esperanza para encontrar a nuestras familias, para encontrar justicia también, y en eso tenemos que ser empáticos, porque esto de los puestos, de ser secretaria de Gobernación, es de paso; ser ciudadana, ser madre y ser abuela, eso va a ser siempre.

Y aprovecho para decirles que me voy a retirar para hacer dos cosas.

Uno, que tengo que ir al Congreso a recibir a una invitada por media hora, y otro, que tengo que ir al hospital a ver a mi nieto.

No lo he visto en tres días y estoy así porque está en el hospital, pero regreso con ustedes, aquí voy a estar.

Y decirles que cuenten con nosotros para construir juntas y juntos una agenda de trabajo, una mejor investigación para erradicar el tema de las desapariciones.

Vamos a sumar sus observaciones, vamos a sumar sus preocupaciones a las iniciativas, y vamos a dar toda la oportunidad para continuar las mesas de trabajo que sean necesarias, el tiempo que sea necesario; y si los funcionarios se cansan, traemos otros.

Entonces, vamos a decirlo: Me da pena con mis compañeros, porque son muy trabajadores, pero aquí no se vale cansarse, ni se vale poner caras, ni se vale poner maltrato.

Entonces, vamos a hacerlo, y yo sé que vienen de lejos, sé que vienen de fuera, sé que vienen con su dolor a cuestas.

Insisto, agradecerles de corazón esta reunión, agradecerles de corazón la atención.

Hoy, muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes.

Muchas gracias.