Rosa Icela Rodríguez: Cuarta Transformación está cimentada en los postulados que guiaron a Vicente Guerrero

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, estuvo presente en la ceremonia solemne para develar en el muro de honor del Senado de la República, la leyenda: “Vicente Guerrero, Afromexicano, Consumador de la Independencia”. La funcionaria federal acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que la Cuarta Transformación está cimentada en los postulados que guiaron a Vicente Guerrero. A continuación te mostramos el mensaje completo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez:

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Saludo con gusto al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de esta Mesa Directiva. Con su permiso, presidente. Saludo a los integrantes de esta honorable Cámara de Senadores y con el mismo agradecimiento a los que hicieron posible aterrizar esta buena iniciativa, aquí, en el Senado, al senador Manuel Añorve, a la senadora Beatriz Mojica.

Créditos: @rosaicela_

Vicente Guerrero culminó la hazaña libertaria de nuestro pueblo: Icela Rodríguez

También saludar a la Mesa Directiva, a los integrantes de esta mesa directiva, y saludar, por supuesto, a los familiares del prócer guerrerense, a Vicente Pantaleón Guerrero y a su familia. También, por supuesto, a mi amiga, la gobernadora Evelyn Salgado y a todos los guerrerenses que están aquí, que están allá, precisamente, pendientes de esta ceremonia. A los presidentes municipales de Chilpancingo y Tixtla y, por supuesto, a los integrantes del Congreso de Guerrero.

Es para mí un honor asistir a esta sesión solemne, en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la develación en el Muro de Honor de este recinto legislativo, de una importante frase: “Vicente Guerrero, afromexicano, consumador de la Independencia”.

La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participa en un homenaje solemne a Vicente Guerrero en el Senado de la República. Créditos: @rosaicela_

Recordar que el ejemplo de patriotismo de Guerrero, cuya memoria hoy nos reúne, está presente de manera muy clara en el pensamiento de nuestra nación y en el pensamiento de nuestra primera Presidenta de México, quien el pasado 14 de febrero firmó un decreto que declara también esta fecha, como el día del Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero, primer presidente afromexicano.

La frase que desde hoy resplandece en el muro de honor de este recinto, es de justicia plena, porque reconoce su origen afromexicano y su altamente significativo papel como consumador de nuestra Independencia.

Su voluntad indeclinable de luchar por la soberanía de lo que ahora es nuestro país, quedó manifiesta en la frase que expresó, nada menos que ante su propio progenitor, cuando este le pidió declinar las armas insurgentes. Con plena convicción y sin titubeo alguno, respondió: “Yo he respetado siempre a mi padre, pero la patria es primero”.

Vicente Guerrero fue un líder que, con su valentía y compromiso, culminó la hazaña libertaria de nuestro pueblo.

Hoy, no solo lo recordamos como un héroe del pasado, sino como un referente de los ideales de los gobiernos humanistas de México. Fue un hombre del pueblo, un insurgente que nunca claudicó ante la adversidad y que luchó por una patria libre y justa. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se toma la fotografía junto a senadores tras un homenaje solemne a Vicente Guerrero. Créditos: @rosaicela_

Buscó la independencia política, pero también la justicia social. Su convicción inquebrantable y su amor por México lo llevaron a resistir los momentos más difíciles, manteniendo viva la esperanza de un país soberano.

Cuando la insurgencia parecía debilitada, Guerrero demostró que la verdadera transformación no se rinde ni se negocia. Su capacidad de aliar fuerzas con Agustín de Iturbide, a través del Plan de Iguala, fue una gran muestra de que las grandes victorias se logran con unidad y anteponiendo siempre el interés superior del pueblo. Así, con el Abrazo de Acatempan, la Independencia de México se convirtió en una realidad, pero su legado no terminó ahí.

Como el primer presidente afromexicano de México, Guerrero tomó decisiones que guardan una gran semejanza con los principios que hoy defendemos: abolió la esclavitud y luchó por un país donde los derechos y las oportunidades fueran para todas y para todos.

Su gobierno, aunque breve, fue un paso firme hacía un México más justo e igualitario. Y su lucha nos inspira a continuar el camino de la transformación que hoy vivimos.

Nuestra nación experimenta un momento histórico, la Cuarta Transformación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que continúa con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, está cimentada en los mismos postulados que guiaron a Vicente Guerrero: soberanía, justicia y bienestar para el pueblo.

Sabemos que no es un camino fácil, pero así como Guerrero no se rindió, el Gobierno de México y el pueblo de México no claudicarán en su compromiso con el pueblo, con la gente, con los más humildes.

Hoy rendimos homenaje a Vicente Guerrero, no solo con palabras, sino con acciones. Sigamos construyendo un país libre de injusticias, con autoridades y representantes que no traicionen al pueblo; que no se dobleguen ante los privilegios de unos cuantos y que atiendan el mandato de la gente. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se toma la fotografía junto a senadores tras un homenaje solemne a Vicente Guerrero. Créditos: @rosaicela_

Hagamos de la historia nuestra mejor maestra y de la transformación, nuestro compromiso diario. Que el ejemplo de Vicente Guerrero nos inspire en estos tiempos en los que es debido refrendar nuestro amor a México para defender con firmeza la soberanía y la independencia de la patria.

Con convicción y apego a los valores que nos unen, lograremos sacar adelante a nuestro amado México ante cualquier circunstancia, porque, efectivamente, como lo dijo Vicente Guerrero, desde el fondo de su alma y de su corazón: “La patria es primero”.

Muchas gracias.