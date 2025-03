Tecnología abre fronteras al empoderamiento femenil; llaman a invertir en las mujeres

Al considerar que la digitalización permite a las mujeres elevar su profesionalización y acceder a empleos globales, Claudia Rincón Pérez, experta con más de 20 años en el sector, se sumó al llamado de la Organización de las Naciones Unidas para eliminar las brechas e invertir en este grupo poblacional.

“Se proyecta que en 2050, el 75% de los empleos estén relacionados con ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología; sin embargo, hasta hace un par de años solo el 57% de las mujeres utilizaba el internet a nivel global, es por ello que, desde México nos adherimos al llamado de la ONU para que se elimine toda barrera entre hombres y mujeres, pues las innovaciones abren camino a certificaciones en línea y a ofertas laborales en otras latitudes del mundo”, apuntaló la también fundadora y CEO de Soluciones Tecnológicas Especializadas (STE).

En entrevista, Rincón Pérez recordó que ninguna sociedad puede alcanzar la prosperidad si se limita al 50% de la población, por lo que enfatizó que deben generarse apoyos adicionales para que las mujeres crezcan en el terreno laboral, ya que uno de los retos a los que se enfrentan recaen en labores domésticas y de cuidado en las que no son ayudadas por el resto de la familia o la pareja.

“La capacidad de planear, resolución ‘multitask’, adaptación al cambio, liderazgo empático, comunicación, creatividad y el trabajo en equipo son las características más valoradas hoy día, y las mujeres se distinguen por contar con ellas, por lo que desde las esferas empresariales, académicas y gubernamentales se debe abonar e invertir en el desarrollo de oportunidades igualitarias, mismas que deben estar acompañadas de iniciativas adicionales para que las responsabilidades familiares no recaigan únicamente en las mujeres”, añadió.

En ese sentido, la también directora de Factoría IT reconoció que diversas integrantes de la iniciativa privada apuestan por ofrecer mayores prestaciones en dicho rol, además de dar opciones de trabajo remoto.

“En las compañías que encabezo, hemos creado apoyos y prestaciones como áreas destinadas para la lactancia materna, convivencias por el Día de la Madre y el Día de la Mujer, así como adoptar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo cual ha permitido que en Factoría IT el 80% de la plantilla sea integrada por mujeres, con una de ellas en la toma de decisiones; mientras que en Soluciones Tecnológicas Especializadas el índice es del 30%, con dos de ellas en puestos directivos”, precisó.

Por último, Claudia Rincón recordó que según reportes de la Unesco, en Latinoamérica 40% de las mujeres no están conectadas o no pueden pagar el acceso a Internet; mientras que en México el 63% de las mujeres no acceden a la red principalmente debido a que no disponen de los conocimientos necesarios, por lo que reiteró que aún queda mucho por hacer para lograr la equidad de género en este ámbito.