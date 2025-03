Teatro para volver a casa

Un día la directora de escena y dramaturga Karen Alicia volvió a casa de sus padres tras una relación amorosa fallida y se encontró con que no tenía un espacio en dónde dormir. Así nació ¿Por qué no tengo cama?, que se presenta en el Foro Shakespeare hasta el 30 de abril.

En la puesta en escena, la autora presenta un recorrido simbólico a través de las camas de su vida, desde el vientre materno hasta el presente, utilizando cada una como revelación que le permite descubrir aspectos profundos de su existencia. “Vendí mi cama más amada con la ilusión de compartir la vida con alguien, pero esa relación no funcionó. Pensé que todo estaba perdido, pero en medio de esa oscuridad, la luz se encendió. Dormir a ras de suelo me recordó que la cama dignifica. Esta obra es un homenaje a la cama que vendí, un agradecimiento al piso que me abrazó y una bienvenida al amor propio”, contó.

Karen Alicia, quien también es actriz, explica que la obra es una reflexión sobre el amor propio, pero también sobre las relaciones humanas y la importancia de la comunidad. Además, señaló que toca temas profundos como la identidad y la conexión con los demás.

“¿Por qué no tengo cama? está cargada de emociones e impregnada de vulnerabilidad, un sentimiento que surge cuando se pierde algo tan esencial como una cama, un objeto que para muchos es considerado un lugar de descanso y sanación”, indicó.

A lo largo de las cuatro temporadas, compartió la dramaturga, ha recibido historias de la audiencia, quienes le han compartido cómo la obra les ha inspirado a hacer cambios importantes en sus vidas, como la compra de una cama propia o la toma de decisiones difíciles, están relacionadas con el amor y la autovaloración.

Además de la obra en el Foro Shakespeare, Karen Alicia está trabajando en nuevos proyectos, entre ellos un cortometraje que aborda las consecuencias del abuso sexual infantil.

ELEMENTOS

La obra se presenta los miércoles de marzo y abril.

Cuatro temporadas cumple en el Foro Shakespeare.

Karen Alicia es dramaturga, directora y escritora.

Azaneth Cruz

EEZ