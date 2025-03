Industria del plástico de Estados Unidos, México y Canadá exhorta a mantener el libre comercio en América del Norte

En representación de las industrias del plástico en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación de la Industria del Plástico (PLASTICS), la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), y la División de Plásticos de la Asociación de Industrias Químicas de Canadá (CIAC), expresan el rol vital que ocupa el comercio de América del Norte en el apoyo al crecimiento de la fabricación de plásticos, por ello, exhortan a los gobiernos de los tres países a seguir colaborando para mantener el libre comercio en la región.

El comercio de América del Norte es la columna vertebral de una economía manufacturera fuerte, que facilita el movimiento continuo de materias primas esenciales, bienes intermedios y productos terminados, que impulsan industrias como la médica, automotriz, los bienes de consumo y de construcción.

La industria del plástico contribuye significativamente a la innovación, el crecimiento económico y la sostenibilidad, reforzando la importancia de fortalecer y ampliar alianzas comerciales sólidas entre Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con PLASTICS, ANIPAC y CIAC las empresas que representan son fundamentales para la economía de América del Norte, ya que sustentan millones de puestos de trabajo y permiten la producción de innumerables productos de uso diario “The plastics industry is at the heart of manufacturing”. En 2023 el volumen comercial de la industria del plástico que cruzó las fronteras entre los tres países, fue de casi 242 millones de dólares.

Una alianza regional sólida garantiza el acceso a materiales rentables

Una alianza regional sólida, garantiza el acceso a materiales rentables, mejora la resistencia de la cadena de suministro e impulsa la competitividad global. La alianza comercial de América del Norte, permite a los fabricantes de una amplia gama de industrias ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles, lo que beneficia a empresas y consumidores.

“Sin estas relaciones comerciales fundamentales, el coste de producción aumentaría, limitando el crecimiento económico y reduciendo las posibilidades de elección de los consumidores en todas las industrias que dependen en gran medida de los plásticos” detallan en un comunicado.

Al respecto, Marlene Fragoso, presidenta de la ANIPAC, manifestó el respaldo de la industria del plástico mexicana hacia el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de los intereses de la industria nacional y la implementación de acciones que permitan mantener la competitividad del país, ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a productos mexicanos.

“La industria del plástico en México genera más de un millón de empleos y representa el 3.1% del PIB manufacturero. El valor de las exportaciones de México con destino a Estados Unidos es de 9,020 millones de dólares, lo que representa el 75% de las exportaciones del país; esta medida podría provocar una disrupción de cadenas productivas similar a la ocurrida por la pandemia por Covid-19” expresó Fragoso.

Industria en México representa un valor de producción de más de 447 mmdp

La Industria en México representa un valor de producción de más de 447 mil millones de pesos, asimismo, integra toda la cadena de suministro incluyendo maquinaria y equipo, materias primas, procesadores y recicladores. PLASTICS es la única organización que apoya toda la cadena productiva, incluyendo proveedores de equipo, proveedores de materias primas, procesadores y recicladores; y representa más de un millón de trabajadores de nuestra industria de 519 millones de dólares en los Estados Unidos.

Mientras que CIAC es la asociación de líderes de los sectores de química y los plásticos de Canadá. La química y los plásticos son el cuarto sector más grande de Canadá: responsable de 109 mil millones de dólares en envíos en 2023 y emplea a 192.700 personas. La Asociación representa a casi 120 miembros y socios en todo el país, para brindar coordinación y liderazgo en innovación, inversión, plásticos, impuestos, salud y seguridad, medio ambiente e iniciativas regulatorias.