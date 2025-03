Me postulo con la mirada puesta en la justicia y una vida entera dedicada a servir desde la verdad: Magistrada Paula María García

La Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, titular del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial, aseguró que se postula a la elección judicial con la mirada puesta en la justicia y una vida entera dedicada a servir desde la verdad.

Así lo declaró este domingo en el inicio de su campaña, en donde además externó su compromiso con la justicia ya que no se postula por poder, sino que se presenta con el alma limpia, la mirada puesta en la justicia y una vida entera dedicada a servir desde la verdad, expuso en su discurso.

"Soy Paula María García Villegas Sánchez Cordero, y vengo a decirlo con claridad: Mi integridad no se quiebra; Mi voz no se negocia y Mi conciencia no se rinde", enfatizó. La Ministra aseguró que ha vivido el dolor de las víctimas, la espera interminable por justicia, el olvido sistemático de quienes trabajan todos los días sin ser vistos.

"Sé lo que duele, lo que pesa y lo que cuesta construir desde abajo. He dictado más de 25,500 sentencias con honestidad y valor. He defendido causas justas. Y he enseñado con el corazón, porque educar es abrir caminos para otros", agregó.

La justicia no puede ser ciega a nuestras raíces: Paula María García

García Villegas aseguró que en este país profundamente diverso, la justicia no puede ser ciega a nuestras raíces y debe mirar de frente a quienes han sido históricamente ignorados, escuchar en lenguas que llevan siglos resistiendo, y entender que los pueblos originarios además de ser parte de nuestra historia, son el alma viva de México.

Y recordó que la justicia que representa honra su dignidad, protege sus territorios, reconoce su sabiduría y defiende su derecho a ser escuchados:

"Porque la cultura no es ornamento: es identidad, es fuerza, es verdad. Y ahí, en esa riqueza profunda y muchas veces olvidada, también debe habitar la justicia. Esta en mi esencia demostrar que la justicia debe ser humana, valiente y transparente", expuso la Magistrada.

Destacó que si lucha es contra la corrupción, contra el abuso, contra el silencio "porque para mí, la congruencia no es un lema. Es una forma de vida. Este proceso no es sobre mí. Es sobre un México que merece ministras y ministros reales. Ministras que no se corrompen. Que no se rinden. Que sí te ven".

Finalmente la Magistrada enfatizó que es incorruptible, por lo que invitó a los ciudadanos a votar por el número 12 en la boleta morada.