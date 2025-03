SHCP registra un subejercicio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en enero ejerció un menor gasto al autorizado, con lo cual se reportó un subejercicio por 203 mil 274.6 millones de pesos, esto “en línea con los objetivos de consolidación fiscal”.

De acuerdo con el Informe de Finanzas públicas y deuda pública en el primer mes del año, el Congreso le había autorizado al gobierno gastar 922 mil 532.6 millones de pesos, sin embargo, su disminuyó 14.4 por ciento, ubicándose en 719 mil 258.1 millones de pesos.

Tal reducción del gasto, según Hacienda se dio “sin afectar la provisión de bienes y servicios esenciales para la población”.

No obstante, la reducción más importante, se dio en el gasto no programable, que nutre a las participaciones, es decir, los recursos que la Federación transfiere a los estados; así como a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) que no se han liquidado, disminuyendo un 30.3 por ciento. Ello, sin contar el costo financiero de la deuda.

Así de un gasto no programable estimado en 155 mil 288.9 millones de pesos, Hacienda sólo ejerció un total de 113 mil 782.8 millones de pesos, cifra que resultó incluso menor a la ejercida en enero del año pasado que fue de 157 mil 547.9 millones de pesos.

Pese a lo anterior, “en enero, el gasto federalizado se ubicó 12.4 por ciento por debajo de lo observado en el mismo mes de 2024. Al interior, si bien las participaciones fueron 11.8 por ciento menores, se ubicaron 5 mil 508.6 millones de pesos por arriba de lo previsto en el programa” expuso Hacienda.

Por el contrario, el costo financiero de la deuda se ubicó en 103 mil 494.6 millones de pesos, lo que significó un incremento de 41 por ciento real en comparación con enero de 2024; aunque fue 14 mil 720.7 millones de pesos menos de lo autorizado.

En cuanto al gasto programable, aquel que se destina a las instituciones que dan servicio a la población, fue de 501 mil 980.7 millones de pesos, lo que significó una reducción de 16.8 por ciento o 147 mil 047.8 millones de pesos menos .

Hacienda también destacó en el primer mes del año “la disminución de 7.7 por ciento real anual del gasto de operación, como resultado de las acciones emprendidas para contar con una estructura gubernamental cada vez más eficiente y austera”.

Finalmente, reveló que la inversión en infraestructura mostró una disminución de 22.4 por ciento real anual en el primer mes del año, siendo esta, una asignación de recursos alineada con la eficiencia del gasto y la culminación de proyectos estratégicos.

Por Yazmín Zaragoza

yazmin.zaragoza@elheraldodemexico.com

EEZ