Leticia Bonifaz: El panorama en América Latina

No existe un país en el mundo que se salve del modelo social liderado por la presencia masculina, incluso en los escandinavos, las mujeres viven violencia, aunque no se tienen los niveles de impunidad de América Latina.

Así lo aseguró Leticia Bonifaz, quien en diciembre de 2024 concluyó su periodo como una de las 23 expertas independientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

“Aunque a mí desde CEDAW no me toca revisar temas de mi propio país, desafortunadamente las cifras no bajan, yo creo que se requiere pronto que se analice una nueva estrategia con formas distintas de abordar el problema”, indicó la experta.