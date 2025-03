Samuel García: llega a NL el Pa´l Norte más importante de la historia

En un Parque Fundidora totalmente renovado y en un espacio de mayor confort de 42 hectáreas, tendrá Nuevo León el evento musical más importante de América Latina, Pa´l Norte que se desarrollará el 4, 5 y 6 de abril de este año.

En el Nuevo León Informa, en donde estuvo acompañado del presidente del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, dijo que será el acontecimiento musical más grande en su historia en un Parque Fundidora remodelado y más seguro.

“El Pa´l Norte que ya es el evento más importante de América Latina va a contar con un parque (Fundidora) nuevo, remodelado, más seguro”, dijo el Mandatario estatal.

“Invitamos a todos a este gran evento abril 4, 5 y 6, viene mucha gente de fuera de Nuevo León, se llenan hoteles, se ocupan los vuelos”, agregó.

Conoce la actualización de fases y zonas de #TecatePalNorte uD83EuDD81



uD83CuDFAB Últimos boletos disponibles a través de sistema Ticketmaster

uD83DuDCB3 Boletos sin cargo por servicio en la Taquilla E7 del Parque Fundidora pic.twitter.com/lYawXHrWGG — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) March 24, 2025

Por su parte, el presidente del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, señaló que se estima una derrama de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos; alrededor de 300 mil visitantes en los tres días del evento y los mejores headliners.

“Hoy Pa´l Norte es el evento de turismo-destino más importante de Nuevo León con miles de personas que nos visitan de todo el país y resto del mundo, plena ocupación desde Allende hasta Saltillo, pero sobre todo la mejor música que es la que nos une a todos y es la razón principal”, refirió el directivo.

“Vienen Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, primera vez en México, Green Day, Fall Out Boy, Benson Boone, Charli XCX, Kings of Leon, The Chainsmokers, entre otros.

“Este año ampliamos 6 hectáreas más de terreno para el evento para ampliarlo a 42 hectáreas y así poder albergar no solo más música, más escenarios, sino que la gente esté más cómoda y tenga más espacios para descansar o para estar con sus amigos”, dijo.

Bichara destacó que en los últimos tres años se han realizado inversiones para remodelar el Parque Fundidora con más andadores, mejor iluminación, mejores pistas, mayor seguridad con personal y cámaras de circuito, y se cuenta con un millón de visitantes al mes.

“Es una cantidad impresionante, todos los meses un millón de personas van al Parque Fundidora y eso nos obliga a entender la vocación social del parque”, apuntó.

“El Parque está listo y preparado mejor que nunca para recibir a estas 100 mil personas diarias; por eso Parque Fundidora y Pa´lNorte han hecho de este festival el mejor de Latinoamérica, el nuevo Parque Fundidora está preparado”, puntualizó.