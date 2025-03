El mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia hacia las mujeres: Citlalli Hernández

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández aseguró que el mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia pronta y expedita hacia las mujeres, así informó en un mensaje dado a conocer en sus redes sociales, en donde la funcionaria agregó que se encuentra al pendiente de la discusión legislativa sobre el posible desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco.

Sobre este caso, Herández Mora expuso que toda denuncia debe ser investigada a profundidad y no podemos seguir ignorando y solapando que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación, esto solo provoca impunidad.

Además, consideró que le parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, "en el que –en sus dichos– las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia."

También reprochó el hecho que el ex fiscal, acusado de encubrir feminicidas, Uriel Carmona, haya utilizado su posición con fines políticos, no significa que la denuncia de una víctima deba quedar de lado, que no proceda el desafuero, tampoco.

Confianza en el nuevo fiscal de Morelos

La secretaria de la Mujer expuso en su mensaje que existe confianza en el nuevo Fiscal de Morelos: "Confiamos en que en éste y en otros casos se revisen las omisiones señaladas, se investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal".

Y añadió: "Las y los integrantes de los 3 Poderes de la Unión tenemos la obligación Constitucional y legal de realizar acciones para combatir todo tipo de violencias hacia las mujeres".