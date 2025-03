Lotería Nacional inicia etapa de cercanía con el pueblo, en la Quebrada de Acapulco

La Lotería Nacional, en conjunto con el Gobierno de Guerrero y el Municipio de Acapulco, celebraron el Sorteo Especial No. 297 con el objetivo de reconocer a las generaciones de clavadistas que mantienen vivo el espectáculo y para vivir esta tradición de la suerte con la comunidad guerrerense.

Para conmemorar los 90 años de la Quebrada de Acapulco, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, dio a conocer que la institución comienza una etapa de transformación para ser más cercana al pueblo mexicano.

“Hoy no estamos aquí para llevar a cabo un simple sorteo. Estamos aquí para decirle al pueblo de México, desde la Quebrada de Acapulco, que la Lotería Nacional se ha transformado y conserva sus raíces de cercanía. Que ha dejado los escritorios para salir al territorio como lo hace cada semana nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Porque la suerte también camina, escucha y abraza a su gente”, afirmó durante su mensaje.

Acciones conjuntas por Acapulco

Dos millones 400 mil cachitos recorrieron todo el país / FOTO: ESPECIAL

Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el marco de la estrategia “Acapulco se transforma contigo”, la Lotería Nacional fortalece su compromiso con la reconstrucción del puerto, reconociendo la fuerza de su gente, su cultura y su historia.

Olivia Salomón afirmó que, en un acto solidario y de apoyo, la entidad realiza un sorteo que difunde la Quebrada con la emisión de dos millones 400 mil cachitos que recorrieron todo el país con un mensaje de resiliencia: “Hoy estamos en este emblemático puerto porque Acapulco no se rinde. Porque su gente lucha, se levanta y resiste. Es un pueblo guerrero”.

En representación de la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la secretaria general de Gobierno, Anacleta López Vega, acotó que la tradición de 1934 se mantiene viva hasta las actuales generaciones y adquiere gran difusión con la celebración del sorteo de la Lotería Nacional, que promueve tanto la identidad como el turismo local con la valentía de los clavadistas y un propósito social de fondo.

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez comentó que el mensaje que se envía a todo el país con la celebración del sorteo es que "Acapulco sigue de pie", y agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como al subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, quienes han apoyado sustancialmente la recuperación del puerto.

Durante su participación, el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, mencionó que la importancia del Sorteo Especial radica en el impulso a la vida turística de Acapulco, que ha tenido un auge sobre todo en la ocupación hotelera y, en esta acción conjunta con Lotería Nacional se pone en alto el atractivo de Acapulco con la imagen de la Quebrada.

El evento contó con la presencia de Ricardo Patiño Ugalde, subdirector de Promoción y Fomento a la Inversión Turística, en representación de Lyndia Quiroz Zavala, directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Tradición y valentía, símbolo de la Quebrada de Acapulco

El Premio Mayor de 27 millones de pesos correspondió al billete No. 53414; el segundo premio por tres millones de pesos, al billete No. 58968 / FOTO: ESPECIAL

Al señalar que la Lotería Nacional resguarda y comparte una celebración abierta, viva y profundamente mexicana, Olivia Salomón subrayó que el sorteo también es un reconocimiento a la valentía de los clavadistas, que hoy tiene a mujeres en su espectáculo:

“Cada clavado es un acto de fe. Y hoy, cada billete, cada número, también es una muestra de confianza en que Acapulco se va a levantar, más fuerte y más unido”, dijo.

De igual forma, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez enmarcó que Acapulco es tierra de historia, identidad y desafíos que se superan y, exactamente, rendir homenaje con los billetes de lotería significa homenajear a los guardianes de la tradición de la Quebrada: los clavadistas.

Resultados del Sorteo Especial

El Sorteo Especial No. 297 contó con un total de 80 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 27 millones de pesos correspondió al billete de No. 53414, ambas series se dispusieron para su venta a través de medios electrónicos. El segundo premio de tres millones de pesos, correspondió al billete de No. 58968, la primera y la segunda serie se colocaron a la venta en medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 4 y 8.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en la siguiente página dando click aquí.

