Seguiremos promoviendo el desarrollo y bienestar de Coahuayutla: Evelyn Salgado

En gira de trabajo por la Costa Grande, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso con los habitantes de Coahuayutla a través de una mayor inversión para mejorar los caminos, realizar obra pública y enfocar los esfuerzos en temas como la infraestructura de agua potable, pavimentación, atención de espacios públicos, entre otros.

Destacó que, en los últimos tres años, en la región de la Costa Grande, se han invertido 193 millones de pesos en obras y proyectos de calidad. “Por eso aquí no hay distinción de colores, no hay distinción de ideologías, aquí todas y todos somos iguales y traemos bien puesta una sola camiseta, que se llama Coahuayutla y que se llama Guerrero. Así que vamos a seguir trabajando juntos por todas nuestras regiones, vamos a continuar recorriendo, trabajando y dando soluciones, que es lo que quiere nuestro pueblo”, señaló la gobernadora.

Al inaugurar las actividades de la Feria de Servicios Integrales, la mandataria estatal dijo que seguirá trabajando de manera incansable para lograr que la transformación y el desarrollo lleguen a todos los guerrerenses. Con la presencia del alcalde de Coahuayutla, Jovani Martínez Menera, la jefa del Ejecutivo estatal expresó su reconocimiento a los habitantes de este municipio tan importante, que es un ejemplo de trabajo, esfuerzo, tradición y arraigo.

“¿Qué significa la Feria de Servicios? Que acercamos las dependencias del gobierno del estado a los municipios, a sus pueblos, para que no tengan que ir hasta Chilpancingo a hacer sus trámites. Por eso hoy estamos aquí, para que todos sus trámites los tengan aquí a la mano. Queremos que sepan que no están solos, que no están solas, que cuentan con el apoyo de la gobernadora, que cuentan con el apoyo del gobierno que está comprometido con su bienestar”, expresó.

Darán atención a los puentes El Naranjo y Las Juntas

En los últimos tres años, en la región de la Costa Grande, se han invertido 193 millones de pesos en obras y proyectos de calidad. FOTO: Especial

En este marco, se anunció que de manera coordinada la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), trabajarán en la atención de los puentes El Naranjo y Las Juntas, para evitar que en temporada de lluvias se interrumpa la comunicación hacia ese municipio.

También se informó que, como parte de las diversas acciones, se realizó la construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal Colmeneros y la calle principal de Barrio de Lozano, así como la construcción de la cancha de usos múltiples en el Colegio de Bachilleres, la reconstrucción de cancha de usos múltiples en el centro de la localidad de Barrio de Guzmán, entre otras acciones.

Salgado Pineda informó que se trabajará en la atención de los puentes El Naranjo y Las Juntas, para evitar que en temporada de lluvias se interrumpa la comunicación hacia ese municipio. FOTO: Especial

Durante su participación, el alcalde de Coahuayutla agradeció el apoyo de la gobernadora para consolidar las obras que se requieren en este municipio de la Costa Grande, que en los últimos tres años se ha beneficiado con más de 20 millones de pesos en la ejecución de diferentes acciones de mejora comunitaria.

Evelyn Salgado entrega de manera simbólica apoyos diversos

Mientras que, a nombre de los habitantes de la comunidad, Eutimia García Hernández, expresó su beneplácito ante la vista de la mandataria, a quien le agradeció no solo por la serie de servicios y acciones que se han implementado, sino también, por todo el apoyo que les ha dado. Vamos a seguir trabajando juntos por todas nuestras regiones, destacó la Gobernadora. FOTO: Especial

Enseguida, la mandataria estatal entregó de manera simbólica apoyos diversos como rectificaciones y aclaraciones administrativas de actas de nacimiento, entrega de aparatos funcionales, entre otros. Como parte de esta feria de servicios, se ofrecen diversas atenciones por parte de la Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, el DIF estatal, Secretaría de Educación, Capaseg, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Bienestar, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Guerrero, sólo por mencionar algunas.