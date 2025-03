60 personas salvan la vista gracias a intervención del Gobierno de Iztapalapa y apoyo del IMSS-Bienestar

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que 60 mujeres y hombres de Iztapalapa recuperaron o salvaron el sentido de la vista gracias a cirugías de cataratas gestionadas por el gobierno de la demarcación y anunció que continuará con este esfuerzo a favor de todas y todos quienes requieren este servicio para salvarles de la ceguera.

En víspera del Día Mundial del Glaucoma que se celebra cada 12 de Marzo, agradeció profundamente a médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas y a todo el personal de salud adscrito a IMSS Bienestar por hacer realidad estas cirugías totalmente gratuitas para las y los pacientes, lo que de otro modo no se habría logrado por su alto costo para ellas y ellos.

“Por eso me da enorme gusto. Esto se veía como algo muy lejano cuando lo gestionaba como legisladora, pero ahora el hacerlo aquí, desde la Alcaldía, me llena de satisfacción. El procurar que los derechos no sean letra muerta, son de las cosas que de verdad se disfrutan. Ustedes ya lo ven con esta experiencia de vida -porque es una experiencia de vida-, recobrar la vista y poder disfrutar de la vida”, expresó.

Señaló que, a diferencia del fallido Seguro Popular, el IMSS Bienestar claramente da y dará más resultados positivos a la población gracias al compromiso de su personal.

Reconocen labor de la Alcaldía de Iztapalapa

"Esto se veía como algo muy lejano cuando lo gestionaba como legisladora, pero ahora el hacerlo aquí, desde la Alcaldía, me llena de satisfacción", declaró la Alcaldesa. FOTO: Especial

Los coordinadores regionales del IMSS Bienestar, Humberto Badillo Alonso y María Cámara Cortezano, así como por la señora María Cristina Rovira, beneficiaria de una de las cirugías, reconocieron al gobierno de Alavez Ruiz su intervención para la concreción de estas cirugías.

Badillo Alonso resaltó que en Iztapalapa se apoya a su gente y señaló que en 34 hospitales de la Ciudad de México fuesen intervenidos 60 iztapalapenses para mejorarles su calidad de vida.

“De verdad, tenemos mucho que agradecer. Sabemos del compromiso que esto representa por parte de las autoridades de Iztapalapa” para que muchas personas recuperen la visión, la independencia y la oportunidad de seguir disfrutando el día a día de la vida, manifestó.

“Quiero de verdad expresar nuevamente mi más profundo agradecimiento a la Alcaldía de Iztapalapa por su invaluable –repito- apoyo en la identificación de pacientes y en toda la logística para que hoy podamos estar aquí ya hablando de resultados. Gracias al compromiso que tiene con la salud de su gente, estas cirugías han sido posibles y me gustaría dejar el mensaje de que Iztapalapa es una alcaldía que cuida a sus ciudadanos y que está trabajando de manera incansable para mejorar su bienestar”, concluyó.

Trabajamos para que se atiendan las necesidades de nuestra comunidad: Aleida Alavez

Alavez Ruiz informó que 60 mujeres y hombres de Iztapalapa recuperaron o salvaron el sentido de la vista gracias a cirugías de cataratas gestionadas por el gobierno de la demarcación. FOTO: Especial

La señora María Cristina Rovira valoró la calidad, seriedad y rapidez del trato recibido para salvar la vista, lo que de otro modo no hubiera logrado por el alto costo de las cirugías, que oscila entre los 40 mil pesos.

Al término de este evento en el Auditorio Cuitláhuac de esta sede gubernamental, los pacientes intervenidos recibieron también de manos de la alcaldesa y de sus acompañantes un juego de anteojos que les ayuda en la recuperación plena de la vista.

Ella anunció que seguirá tocando puertas, gestionando recursos y abriendo espacios para garantizar el derecho a la salud y evitar que males como las cataratas menoscaben la calidad de vida y autonomía de las personas. Humberto Badillo Alonso, coordinador regional del IMSS Bienestar, resaltó que en Iztapalapa se apoya a su gente. FOTO: Especial