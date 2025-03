Venezolanas, forzadas a migrar

Cecilia Colmenarez, Adairé Hernández y Marely Uzcategui, forman parte de los 7.9 millones de personas que decidieron dejar Venezuela, tras la implementación de la dictadura chavista, hoy en manos de Nicolás Maduro, las venezolanas representan 51.9% de esa migración.



Falta de condiciones de trabajo, abusos a los derechos humanos, aumento en los riesgos de violencia de género y escasez de alimentos, fomentan la migración, uno de los fenómenos que más ha crecido en el mundo.



Desde Miami, Marely le platicó a El Heraldo de México, que en 2017 llegó un punto donde ya no era posible vivir en su nación, “trabajaba en un programa de radio estelar, tenía otro empleo donde ganaba mejor y mi mamá desde Estados Unidos me mandaba 100 dólares, que eran muy buenos, pero comenzaron a ser nada”.



“Hubo un día que con todos mis ingresos ya no pude comprar carne. Luego una prima se accidentó y la localizamos una semana después en estado de descomposición, los hospitales y las morgues estaban colapsadas, esas dos cosas terminaron de sacarme (de mi país)”.



Relató que en cuanto llegó a Miami se dio cuenta de que “es difícil, porque el sueño americano o no es como te decían. No llegas y a la semana estás trabajando menos sin papeles, tardé en conseguir trabajo tres meses”.



Marely dijo que durante el primer gobierno de Donald Trump el migrante tachado era el mexicano, pero “ahora nos toca a nosotros a Venezuela, gracias al Tren de Aragua”, al grado de plantearse la posibilidad de regresar a Venezuela por las nuevas leyes migratorias, pero aclaró que mientras esté Maduro en el poder definitivamente no es opción”.



Desde Argentina, la periodista Adairé relató que ella migró en 2014, tras confirmarse el triunfo de Maduro sobre Henrique Capriles, “tengo amigos que estaban en movimientos estudiantiles que fueron perseguidos, torturados y encarcelados”.



“Mi profesión ya no se podía ejercer libremente en Venezuela, los medios estaban siendo atacados. Por eso con mi aguinaldo decidí comprar un boleto para Buenos Aires; en cuanto se lo dije a mi madre se puso a llorar”, recordó.



Luego describe –que tuvo un momento de reflexión y se preguntó– “qué estoy haciendo, aquí tengo un buen puesto de relaciones públicas”, pero al final decidió emigrar con dos maletas y sus pocos ahorros.



En Buenos Aires antes de poder ejercer su profesión, repartió volantes, fue niñera, camarera, me decía a mi misma "no me puedo rendir”. Reflexiona que “migrar no es para todo el mundo”.



"Es un desafío más grande para las mujeres", resaltó Adairé. “Migré sola y siempre está presente este miedo del abuso, que te descalifiquen por tu género, por el hecho de ser migrante. Sentir que no te contratan no porque no estás capacitada, sino por ser venezolana”, es complicado, dijo.



Afirmó que si Maduro saliera del poder “volvería indiscutiblemente a Venezuela, de hecho me veo viviendo en Margarita, una ciudad en la que nunca viví”.



Cecilia vive desde hace seis años en Colombia, en marzo de 2019, tomó la decisión de salir después de ser víctima de un asalto con pistola para quitarle un auto. “La seguridad es tener la libertad de andar en tu país y que no te pase nada”, reflexionó.



Casi al mismo tiempo, a su esposo de nacionalidad colombiana le ofrecieron un puesto en Colombia y decidió tomarlo, por si fuera poco, las oportunidades de trabajo en los medios de comunicación opositores se acabaron porque fueron obligados a cerrar y Cecilia trabajaba en uno de ellos.



“No te vas de tu país porque quieras, las circunstancias te echan”, dijo.



Casi en cuanto llegó a Colombia estalló la pandemia, “tuve que quedarme en casa con mis hijos, mi esposo sí salía a trabajar, pero uno se la pasó encerrado y la familia del otro lado, fue difícil”. Aunque son países vecinos, en Colombia hay muchas diferencias culturales, de costumbres hasta de clima. “Es un impacto”.



También considera que migrar para las mujeres es más difícil, “sé de venezolanas que se han ido y han dejado a sus padres o a sus hijos. En mi país las mujeres son muy echadas para adelante, creo que hay más coraje y fuerza por parte de ellas”.



De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres representan 48% de los migrantes internacionales a nivel mundial y cada vez son más las que migran solas, incluso como jefas de hogar.



De hecho, “el año pasado yo revisaba unas cifras y había más de 800 mil niños solos viviendo con solo abuelos en Venezuela”, dijo Cecilia, quien tiene muy claro que si el chavismo deja el poder ella está dispuesta a regresar a su país.

Por Israel López Gutiérrez

