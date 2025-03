Simone Weil, la mujer que luchó contra el fascismo

"Es difícil encontrar en la historia del siglo XX una figura que encarne con tal esplendor la sinergia entre misticismo y vida obrera como Simone Weil (1909-1943). La huella de su legado es honda, pese a su breve existencia”, dice Camilo Rodríguez (Bogotá, 1987), traductor del libro Echar raíces, de la filósofa y activista francesa, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En entrevista, el autor colombiano explicó que la obra de Weil resurge en tiempos recientes gracias al movimiento feminista, que ha vuelto a poner en el centro a las pensadoras y escritoras que aportaron a la filosofía y la política de todos los tiempos.

“Ella no se identificaba abiertamente con el feminismo porque el concepto no existía; sin embargo, sus escritos y ensayos aportan significativamente a las discusiones contemporáneas sobre la equidad de género y la violencia contra la mujer, tiene un enfoque profundo sobre la justicia social, el sufrimiento humano, el trabajo y la solidaridad. Influye así en la reflexión sobre la condición de las mujeres y, en un sentido más amplio, en las dinámicas de poder y en la opresión”, dijo.

A través de este libro, que “quizá sea el primero en español latinoamericano”, Rodríguez manifestó haber conocido a una Simone más sensible. “Cuando me encontré con este libro por primera vez, la concebí como una filósofa brillante, pero más estricta, una mujer que no daba el brazo a torcer. Sin embargo, al releerlo, me encontré con una persona muy abocada hacia la espiritualidad, una pensadora empática, congruente e increíblemente solidaria”, señaló.

Y agregó: “Simone escribió Echar raíces en un contexto muy particular, durante su exilio en Inglaterra, después de la ocupación nazi de Francia. En ese período, ella decidió solidarizarse con las personas que vivían bajo la ocupación y realizó una huelga de hambre para experimentar, de manera voluntaria, las condiciones alimenticias impuestas a los franceses durante la Segunda Guerra Mundial.

Este acto extremo fue una manifestación de su compromiso con el sufrimiento ajeno que compartió hasta el punto de la inanición, que finalmente le costó la vida a los 34 años”.

Por lo tanto, la relectura y, en consecuencia, la traducción de este libro manifiestan un pensamiento positivo, pero no optimista, “más bien una reflexión sobre el arraigo y el desarraigo”.

ELEMENTOS

Este libro, que compila unos capítulos de Simone Weil, fue una obra póstuma publicada por Albert Camus en 1949.

La obra completa de Simone Weil es una crítica a la opresión y a las estructuras sociales, así como una reflexión sobre temas relacionados con el trabajo, la dignidad humana, la solidaridad, la empatía, el desarraigo y la pertenencia.

La filósofa francesa no publicó ningún libro en vida, sin embargo, existen compilaciones de su trabajo como La gravedad y la gracia (1947), La condición obrera (1951), Pensamientos (1957), La ciencia y la percepción (1952), Carta a un religioso (1951) y La necesidad de la espiritualidad (1951).

Actualmente, la obra de Weil tiene un gran impacto tanto en la filosofía, la política, la espiritualidad y el feminismo.

34 años vivió la filósofa.

POR AZANETH CRUZ

EEZ