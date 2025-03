ONU Mujeres en México pide espacios

Las mujeres no buscan una pelea con los hombres sino ocupar el lugar que les corresponde con base en sus capacidades, aseguró Moni Pizani Orsini, representante de ONU Mujeres en México.

Para El Heraldo de México, Pizana enfatizó que “las mujeres aspiramos a tener ni más ni menos de lo que han tenido los hombres, entonces no es que nosotras queremos todo para nosotras, no se trata de eso, no se trata de una pelea entre mujeres y hombres, sino que ocupemos el lugar que nos corresponde por el porcentaje de población que somos, porque tenemos las capacidades, porque las mujeres nos hemos preparado, hemos estudiado, tenemos las competencias, entonces es simplemente ocupar los lugares que nos corresponden”.

En tanto, aseguró que México llegó con logros al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, como el fortalecimiento de su marco jurídico y la creación de una secretaría a nivel federal para este sector de la población, institución que tiene incidencia en todos los niveles de gobierno.

Pizani Orsini destacó que esto muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido la igualdad sustantiva como una de sus prioridades y eso se refleja en su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que envió a la Cámara de Diputados.

“Vimos que la primera medida del gobierno fue las reformas a la Constitución y otros instrumentos normativos para fortalecer los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género, como el reconocimiento del derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, la obligatoriedad de medidas para eliminar la brecha salarial y el fortalecimiento de las acciones de política para la prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres, como el lanzamiento de la campaña (Es tiempo de) mujeres sin violencia, que lanzó la Presidenta el 25 de noviembre”, detalló.

A pesar de los avances en el país en esta materia, dijo, también hay pendientes, pues México tiene el mayor número de mujeres en la política en su historia, y ejemplo de esto es que hay una Presidenta de la República, un gabinete con 58 por ciento de mujeres, 13 gobernadoras y paridad en el Poder Legislativo, pero el desafío es la participación a nivel local, pues en las presidencias municipales sólo se pasó del 20 al 30 por ciento de presencia femenina.

“Si bien a nivel local ha aumentado significativamente (la presencia de mujeres), el 30 por ciento fue la meta que se estableció en Beijing hace 30 años y todavía en el mundo no se ha logrado ese 30 por ciento, o sea a nivel global, México está muy por encima de eso porque tiene 50 por ciento en todos los congresos, pero a nivel local, sí sigue siendo un desafío porque siempre aspiramos a más, o sea ya se cumplió ese 30 por ciento, pero queremos que sea igual, que sea que tengamos una verdadera democracia paritaria, que sea 50 por ciento porque de la población somos un poquito más de 50 por ciento, somos las mujeres”, explicó.

Señaló que además hay desafíos en cuanto a una mayor incorporación de mujeres afromexicanas e indígenas en todos los niveles de toma de decisión, así como en el tema de la paridad en el sector empresarial.

El organismo internacional que encabeza Pizani Orsini detalló que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si se suman las sillas de los consejos de administración de 209 compañías que participan en las bolsas de valores del país, sólo un 13 por ciento de estas son ocupadas por mujeres.

Además, según el Inegi, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2023, 38.6 por ciento de la población ocupada en cargos directivos como funcionarias y directoras son mujeres, tanto en el sector público como en el privado.

“En el tema de empoderamiento económico, por mencionar solamente el tema de la brecha salarial, que ya hay una ley, ahora hay que lograr que esa ley se convierta en una realidad para las mujeres, entonces la implementación, ahorita yo creo que es el gran desafío, cómo se implementa eso, sabemos que no puede ser inmediato, que eso es algo que va a ser progresivo pero los cambios debemos esperar verlos en el corto, mediano y largo plazo”, indicó.

Pizani Orsini destacó que cerca del 40 por ciento de las mujeres en México no tiene ingresos propios.

Sobre la violencia contra este sector de la población, señaló avances importantes, por ejemplo en la legislación y en la campaña sobre el tema, que, dijo, son una oportunidad para realmente impactar en el comportamiento de los agresores.

“Porque siempre se invierten mucho en el tema de la atención, hay que capacitar jueces, fiscales, tenemos que tener centros especializados, pero lo ideal sería que las mujeres no tengan necesidad de llegar a eso, entonces las campañas permanentes de prevención son una oportunidad para revertir esa situación de la violencia contra las mujeres…

“Esto por supuesto si se toma más tiempo, y yo pienso que ese es el gran desafío a nivel mundial, el tema de erradicar la violencia contra las mujeres, ya que eso impide su desarrollo en otros espacios de la vida”, aseguró.

En el mundo, dijo, sólo hay 27 mujeres presidentas de más de 190 países.

Crece violencia digital

Aseguró que la violencia digital ha aumentado en los últimos años y en México, en 2023, el 20.9 por ciento de la población usuaria de Internet, es decir, 18.4 millones de personas sufrió acoso cibernético, y 10.3 millones de mujeres fueron víctimas.

“3 cada 10 mujeres, de 20 a 29 años que usaron Internet sufrieron ciberacoso”, destacó.

También señaló que de 3 mil 427 mujeres y niñas asesinadas en 2024, sólo en el 25 por ciento de los casos se investigó como feminicidio.

“Mientras una mujer sea asesinada, es un pendiente que hay y entonces hay que poner todos los esfuerzo para garantizar que no ocurran los feminicidios, por eso es tan importante la prevención”, indicó.

POR DIANA MARTÍNEZ

EEZ