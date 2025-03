Con cinco décadas en el escenario, Eugenia León busca empoderar a la mujer con sus letras, invitándoles a no estancarse en los problemas, al contrario disfrutar más de la vida y sobre todo a aceptar y aprender del paso del tiempo. Con esta filosofía de vida lanza su sencillo “Ya no llores”, un tema que Cornelio Reyes escribió en los 60, pero sigue vigente.

“Es un tema que me encanta porque habla de nosotras y me recuerde a mis tías, yo tenía una tía que cada vez que la veía y cuando le preguntaba cómo estaba se ponía a llorar, entonces es una letra que nos viene a recordar a todas, que no podemos evitar que nos pasen cosas, pero no por eso vamos a estar con ese sentimiento depresivo todo el tiempo”, afirmó la intérprete ganadora del OTI en 1985.

Considera que el tema sigue tan actual porque hay muchas personas que se enfrascan en esos pensamientos negativos o que viven pensando en el qué dirán, cuando es hora de liberarse completamente de cualquier prejuicio social.

“Hay que empezar a liberarnos, si tú estás en una relación de pareja que no te hace feliz, ¿qué estás haciendo ahí?, aunque te tardes te tienes que liberar, o si un trabajo que no te convence, también vete. Tenemos que buscar la manera de cambiar nuestro destino, creo que sí se puede, a veces se tarda uno más, pero más vale tarde que nunca”, señaló.

Por esta misma liberación social, es que ahora que inicia su etapa como compositora, no se deja presionar por escribir sobre temas específicos, sólo trata de hablar de cosas que la misma vida le inspiran. Ya tiene dos temas más que grabará pronto y saldrán a la luz, una de desamor y otra con este mensaje de superación y logros.

“Gracias a otros artistas, aprendí a crear un trabajo musical propio y para mí era es necesario recrear todos los sentimientos humanos, apostando siempre por un asunto de ensalzar lo mejor de los seres humanos, la liberación de muchas cosas y fomentar la dignidad”, agregó.

En estos 50 años, ha afrontado positivamente a los cambios tecnológicos que de alguna manera favorecen a los artistas independientes, como ella, a mantenerse activos en la música, sacando sencillos en las plataformas digitales, sin tener que hacer producciones carísimas de discos completos, aunque claro recuerda con cariño y nostalgia esa época.

Lo que lamentablemente no ve que cambie, son esas presiones machistas en el mundo del espectáculo porque la mujer siempre luzca joven y bella, según los estándares de la sociedad, lo cual ha visto desde que entró a esta industria.

“Hay una fuerte cultura machista. Recuerdo que cuando gané la OTI, porque a fuerzas quería que me tiñera el cabello de rubio, y dije que no, porque tenía claro que los cambios que me hiciera serían por una cosa personal, no porque lo dictara la industria y fue muy doloroso para mí vivir eso en los 80”, contó.

Esa misma presión la siente ahora con el temor de algunas colegas por envejecer, ya que creen que para seguir en el gusto de la gente tienen que aparentar otra edad y se someten a cirugías y looks que las mantengan jóvenes, sin darse cuenta que descuidan su música: “Terminan siendo viejas vestidas de niñas, cuando lo que importa son sus canciones, porque a la gente no la van a engañar y no podemos estar compitiendo con todas las cantantes jóvenes que están llegando, por eso considero que hay que envejecer con dignidad”, finalizó.

“Ya no llores” la canta en colaboración con Jair Alcalá, vocalista de El Plan.

Escogió el norteño porque es un género que le recuerda a sus XV años.

Ya que no tuvo fiesta y un tío la sorprendió con un grupo norteño.

Busca mandar mensajes de resiliencia y superación con su música.

68 años de edad tiene.

2020 fue nominada al Grammy Latino.

32 discos de estudio tiene.

