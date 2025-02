Soul Asylum confirma su encanto por México

Soul Asylum, banda formada en los ochentas en Minnesota, logró crear con su tema “Runaway train”, un himno social a favor de los niños desaparecidos, y que los ha mantenido en la industria por varias décadas y este año incluyeron a México en las presentaciones que tiene planeadas.

“Decidimos visitar México porque nos invitaron, pero no hace mucho estuvimos ahí, tocamos en un gran festival, muchas veces sólo visitamos Tijuana, pero la Ciudad de México me encanta, la última vez que estuvimos ahí me di cuenta de varias cosas”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, David Pirner, vocalista de la agrupación, quien se encontraba en su estudio de grabación.

La agrupación se presenta el 1 de marzo, en el Foro Puebla, un lugar que tenía en sus planes Pirner, “estoy deseando volver y tocar en un club, no en un festival, porque puedo escuchar a la gente entre cada canción, puedo verla”, detalló.

Durante su presentación en nuestro país la banda de rock, ganadora de varios premios Grammy presenta su nuevo álbum de estudio, “Slowly But Shirley”. “Cuando terminé mi última gira empecé a escribir el siguiente disco, lo hice principalmente aquí en mi estudio que tengo en el sótano, todavía tengo la lista de todas las canciones en la pared, son como 32 las que trabajamos, y que se convirtieron en una herramienta, al igual que la guitarra acústica”, compartió.

Para David el proceso creativo es importante, “para el disco tuvimos que poner todas las piezas juntas para tratando de averiguar el equilibrio adecuado para lograr el material, elegir las mejores canciones, y para todo eso necesito a la banda, por eso ensayamos los temas, primero hago los demos y los llevo a la práctica y así puedo medir que está funcionando ”.

El músico además aseguró que el grupo es parte fundamental de este proceso, “siempre me pregunto si a la banda le gusta la música, porque no tiene sentido que viaje por el mundo con una agrupación a la que no le gusta el material, y así también Steve Jordan se convirtió en el productor, a quien conocí en 1990 y fue el plan perfecto”.

El título y la portada del álbum rinden homenaje a Shirley “Cha Cha” Muldowney, una pionera de las carreras arrancones que inspiró a Pirner en su juventud. “Cuando era niño, me encantaban los arrancones y ella fue la primera mujer de drag race. Significó mucho para mí que estuviera dispuesta a enfrentarse a todos esos hombres en las carreras. Mi mánager la llamó y nos dio su bendición, lo que significa mucho para mí porque fue una heroína de la infancia”.

Con este material Soul Asylum sigue explorando los altibajos emocionales de la vida al tiempo que honra su legado como una de las bandas de rock más duraderas de Minneapolis. “Entras en el estudio con todo lo que has aprendido en anteriores experiencias discográficas, eso no puede sino guiarte y hacer que sea un proceso mejor y más eficiente”.

Historia de una de las canciones icónicas de los 90

Sobre la historia de la creación de “Runaway train”, aseguró, “acababa de llegar a casa de una larga gira y se había dañado mi oído y en ese momento sentí la necesidad de replantearme lo que estaba haciendo, el disco no iba a ninguna parte y las giras eran interminables, llegué a casa y me di cuenta de que algo andaba mal con mi audición y me sumí en una depresión muy profunda, deje de tocar con la banda y fue entonces cuando tomé la guitarra acústica y así muchas de las canciones de ·Grave Dancers Union” fueron escritas acusticamente”.

Y agregó, “la melodía estaba nadando en mi cabeza y tenía diferentes palabras para ella, fuimos a Nueva York a grabarla con Michael Beinhorn, un productor de renombre. Lo toqué para un par de personas y ellos tuvieron una fuerte reacción y yo no confiaba en él, pero mira fue un éxito y nos puso en el mapa”.

Gracias a la canción, fueron recuperadas una decena de personas que habían desaparecido durante los noventas.

Sobre la inteligencia artificial

El músico compartió su opinión sobre la música hecha con inteligencia artificial, “tuve una conversación con un par de personas en el estudio, Steve Jordan y Nico Bullis, y dijimos que si estás haciendo algo tan superficial como jingles de publicidad no importa, pero sí es algo relevante musicalmente, creo que es terrible. Creo que es veneno y espero que el mal día nunca llegue”.

