La extradición de 29 narcotraficantes mexicanos a EU es el resultado de la continuidad en el trabajo de seguridad en México: César Gutiérrez Priego

Para César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional, la extradición este jueves de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos es el resultado de la continuidad en el trabajo de seguridad en México que comenzó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora le da continuidad la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de que es un ejemplo del trabajo coordinado que están haciendo las diversas secretarías en temas de seguridad.

Así lo declaró en entrevista con Javier Solórzano en Heraldo Televisión: "Mucha gente piensa que esta decisión es derivada de la presión que ha hecho el Presidente de los EU, pero me parece que ya tenemos un antecedente de los primeros 100 días que yo señalé y que incluso me parece muy ambicioso y es la continuidad del trabajo que se estuvo realizando (en el sexenio pasado). Sí me parece que se inicia de forma distinta, que se focalizó más la estrategia de seguridad para que de forma coordinada no tengamos esfuerzos por separado y de forma conjunta hemos tenido mejores resultados y además hemos podido entender la forma en que se mueven los grupos criminales", expuso.

Gutiérrez Priego reconoció esta acción por parte del Gabinete de Seguridad de México y recordó que el único antecedente que teníamos en nuestro país respecto a una extradición de esta magnitud fue en el año 2007 cuando se enviaron a 14 narcotraficantes de alto perfil, entre ellos Héctor Luis Palma Salazar, alias "El Güero", y Osiel Cárdenas Guillén, al vecino del norte.

"Y la realidad es que resalta el hecho de la extradición de Rafael Caro Quintero, pues hay que recordar la importancia que tiene (este hecho) ya que se cumplirían 40 años del asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, el agente de la DEA que supuestamente fue asesinado por órdenes de Caro Quintero cuando era líder del Cartel de Guadalajara."

"No hay nada que esconder", el mensaje de México a EU: Gutiérrez Priego

Gutiérrez Priego destacó además que con esta acción el Gobierno de México lanza un importante mensaje a su par estadounidense, "de que no tiene nada que esconder al de Estados Unidos y que ahora tiene la oportunidad de juzgarlos de acuerdo a las leyes de los tratados de extradición con que se cuentan y le dice 'si tú los terminas convirtiendo en testigos protegidos, nosotros no tenemos ningún problema para que declaren contra quien declaren porque no tenemos nada que esconder'," enfatizó.

El analista recordó que Estados Unidos llevaba 11 años al menos queriendo extraditar al Z40 y 9 años que pedía lo mismo para su hermano el Z42, quienes en su momento fueron los líderes del cartel de los Zetas, después conocido como el cartel del Noreste.

"Cuando tú ves que el Gobierno de México toma esta decisión, es de acuerdo a los tiempos que se están viviendo con los Estados Unidos, no solo con la amenaza de la imposición de aranceles sino con la determinación de estos grupos criminales mexicanos -ya como organizaciones terroristas extranjeras y globales- el que pudiera haber un rompimiento en la relación en este momento y que me parece que abona a la coordinación que el Gobierno de México prometió" a Estados Unidos, concluyó.

