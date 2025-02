Reflexiona la compañía nacional de teatro sobre la justicia

Desde la antigüedad, una pregunta ha rondado la mente de los hombres: ¿quién es realmente apto para ejercer justicia? En tiempos de guerra y debates nacionales sobre la pertinencia de una reforma judicial, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) llevará a escena una extensa reflexión en torno a la justicia, la guerra y el destino de los hombres.

Se trata de un proyecto amplio, una saga dividida en cuatro puestas en escena que cuentan la historia de la familia de los Atridas a través de los textos clásicos griegos de Esquilo, Eurípides y Sófocles, además de una lectura contemporánea. De manera cronológica, la primera parte será “Ifigenia en Áulide” de Eurípides, que será dirigida por Gabriela Ochoa, donde se relata el sacrificio de Ifigenia, antes de la guerra de Troya.

El segundo capítulo, planeados para montarse en el segundo semestre del año, es “Más vale morir”, reescritura contemporánea del “Agamenón”, primera parte de la “Orestíada” de Esquilo, a cargo de Jorge Volpi y Amaranta Osorio, dirigida por Richard Viqueira. Enmarcados en el proyecto Espiral de la CNT, las dos obras restantes sucederán en 2025 e incluyen a Sófocles y “Las Euménides” de Eurípides.

“Nos parece que es un tema por demás pertinente”, señaló Aurora Cano, directora de la CNT, “es la pregunta de Esquilo, y creo que es la pregunta que tenemos todos, hace 2 mil 500 años y ahora ¿quién puede ser juez?, ¿quién tiene los elementos para juzgar?”.

“Creo que si Atenea, que es una diosa brillante no los tiene, o considera que no puede sola posicionarse, eso nos debería generar a todos una serie de cuestionamientos, qué es lo que finalmente busca el teatro: conmover, no sólo en el sentido del entretenimiento sino de modificar nuestra mirada del mundo o hacernos reflexionar”, recalcó.

De acuerdo con Viqueira, responsable de la versión contemporánea, esta “ocurre en el mundo del narcotráfico donde una vez que hay el primer muerto de un mando, esto se multiplica y se vuelve exponencial. La sagrada geometría de la sangre que en realidad siempre te lleva al mismo punto o te conecta con otros enemigos imaginarios o no, y este ciclo en realidad no tiene un fin”.

La programación en el primer semestre de la CNT incluye dos homenajes: el primero a propósito del centenario del natalicio de Rosario Castellanos, para el que, junto con la Dirección de Teatro UNAM, se presentará “Prendida de las lámparas” de Elena Guiochins, dirigida por Mariana García Franco, donde se habla de la figura de la escritora mexicana tras su muerte en Tel Aviv, Israel.

También el dramaturgo Héctor Mendoza será recordado en su XV aniversario luctuoso con el montaje de “Misantropías” a cargo de su alumno Luis de Tavira. La obra se presentará en el Teatro Julio Castillo y “se trata de homenajear a ese hombre fundamental a quien le debemos tanto en el teatro mexicano. Héctor Mendoza es el primer director moderno de México”, de acuerdo con el director. El que deberá esperar es Emilio Carballido, de quien se recuerda el centenario de su nacimiento en mayo, pero que formará parte de un homenaje nacional que será anunciado hasta el segundo semestre del año por el INBAL.

Evocando las lecturas de poesía a las que asistía de niño, el actor Arturo Beristain estrenará Dramaturgos poetas, en el que se unirán actuación, música y biografía en torno a la poesía de escritores para el teatro que también escribieron versos como Rodolfo Usigli, Alejandro Aura, Elena Garro y Jaime Augusto Shelly.

-"Baño de uñas" de José Agustín llega a la Sala Héctor Mendoza, dirigida por Valeria Fabbri.

-En el Centro Cultural Helénico se presentará "Sobre el sonido de un derrumbe" de Patricia Martínez Pedreguera, dirigida por Paula Watson.

PAL