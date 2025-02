Papa Francisco responde favorablemente a su terapia; todo marcha de manera estable: Rodrigo Guerra

Rodrigo Guerra, miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano y Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, aseguró que el Papa Francisco se encuentra en estos momentos estable y responde favorablemente a su terapia, así lo aseguró en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio; además añadió que el Papa ha dado sorpresas de recuperación muy fuerte en veces pasadas, por lo que en esta ocasión los miembros dela curia se encuentran con un razonable optimismo.

"El Papa es un hombre de trabajo, está dispuesto a seguir adelante hasta que Dios lo permita y su cuerpo dé señales de incapacidad" destacó al tiempo que agregó que tan solo este miércoles, el Santo Padre instituyó la Comisión para tener donaciones por parte de la Santa Sede, cosa que antes se hacía de manera un poco a la inversa (...) esta Comisión se encargará de examinar todas las fundaciones de la Santa Sede", agregó Guerra.

El integrante del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano recordó que Francisco se encuentra hospitalizado en el Hospital Gemelli y que ha tenido bronquitis, la cual ha invadido los dos pulmones y se encuentra en terapia a la cual e encuentra respondiendo favorablemente "todo marcha de manera estable, no ha habido mejora pero tampoco empeoramiento", destacó.

Este día tanto el Secretario de Estado, Pietro Parolin, como el Monseñor Édgar Peña Parra, Nuncio Apostólico de la Santa Sede, realizaron una visita al Papa para sacar adelante varios pendientes, pero no existe comisión alguna que esté evaluando la renuncia del Papa Francisco, acotó Guerra en Heraldo Radio.

Guerra destacó que ahora todos en el Vaticano se encuentran a la espera de la recuperación gradual del Santo padre, propia de una persona de 88 años como él, enfatizó. Cuestionado acerca de la posibilidad de que Francisco renuncie, el Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede aseguró que este escenario ya fue preparado por el Papa prácticamente desde que tomó posesión como Jefe de Estado del Vaticano, y lo hizo mediante un documento que se encuentra en la Secretaría de Estado:

"Ahí dejó claro que sólo (se aplicará su renuncia) si se encuentra impedido para proseguir con la actividad pastoral, y este impedimento se refiere a motivos como haber perdido la consciencia. Ahora está muy lúcido y con buen sentido del humor," destacó.

Y añadió que los procedimientos para la muerte o renuncia de un Papa están definidísimos y no hay una preparación previa, simplemente si hay un parte medico que dijera que el Papa es incapaz de tomar decisiones. Pero evidentemente existe una carta que se conoce solo en términos generales", expuso.

En lo que respecta al parte médico, Guerra aseguró que el Papa se encuentra en estado crítico pero estable: "los médicos me explicaban que si bien ciertamente todavía no hay un camino de mejora, el Pontífice no ha empeorado. Ahorita tiene un poco de oxígeno a través de dos tubitos que le llegan a la nariz, habla perfectamente, esta lúcido y está trabajando. Si bien recibe a muy pocas personas, y a tres de sus Secretarios que están cerca de él de manera habitual", agregó.

Tanto Guerra como los cercanos al Papa Francisco esperan que su santidad mejore, comentó en la entrevista, ya que existen elementos para pensar que esa mejora se va a dar: "Él está trabajando y sin ninguna otra complicación más grave que pudiera ponerlo en juego a la hora de tomar decisiones", concluyó.

