Me quedaré en cuba el tiempo que pueda: Leonardo Padura

Cada vez que Leonardo Padura (La Habana, 1955) busca explicar algo cuenta una historia: “los cuentos a veces ilustran mucho más”, dice. Por ejemplo, para hablar de su desencanto con el periodismo cubano narra la anécdota de un escritor ecuatoriano al que entrevistan como jurado del Premio Casa de las Américas y un día después corre desesperado a una barbería a buscar el último ejemplar del diario oficialista Granma.

Amable, el barbero le dice: ‘mira, hay uno ahí en aquella mesita’. Después de ojearlo, el escritor protesta alegando que es un ejemplar de hace cuatro días, a lo cual el peluquero responde: ‘está bien, total, si todos los días dice lo mismo’. Resulta paradójico que la prensa de su país ya no le interese a Padura, ahí empezó a escribir seriamente y encontró su vocación, como periodista de Juventud Rebelde, el otro órgano del gobierno cubano.

Ahora, regresa un poco los pasos para saldar una deuda con su tierra y la historia de sus libros escritos: en “Ir a La Habana” (Tusquets, 2024) reúne una serie de textos (incluidos algunos del diario donde empezó) donde el protagonista es su terruño, su gente, su comida, sus diversiones y sus desesperanzas, acompañados de fragmentos de sus novelas en los que cita esos rincones isleños.

Como cada uno de esos sitios, Padura es un habanero de cepa, toda su vida ha transcurrido en el barrio la Mantilla; pero resulta un cubano sui generis que no baila, nunca ha sido gran bebedor de ron y tampoco fuma puro. Lo del baile, cuenta, fue por pena: “Para bailar en Cuba tienes que saber bailar, en Cuba tú no puedes ir a un baile e intentar moverte con el ritmo de una canción, porque si no sabes hacerlo la gente se burla de ti. Los cubanos son muy crueles”,

El mote como cubano clásico le llega por otras aficiones, como la música y, sobre todo, por el beisbol: “Lo practiqué muchísimo, en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, hasta que me di cuenta que no iba a ser un buen jugador de béisbol y por eso quise ser periodista deportivo, para escribir sobre el béisbol. Como no pude estudiar periodismo, pues terminé estudiando letras”.

Pero aún así, Padura acabó en el periodismo “y en un momento me convertí en una especie de periodista modelo, paradigmático en Cuba de un tipo de escritura periodística”. Más de 30 años después, las paradojas de la vida vuelven a aparecer: el oficialismo cubano que lo encumbró como una nueva voz del periodismo, es ahora la que lo mantiene silenciado en su propia tierra: “Yo en

Cuba no salgo en los periódicos, en la televisión. En México, ahora me han entrevistado más periodistas que los que me han entrevistado en los últimos cinco años en Cuba”.

A pesar de la desesperanza, el deterioro y la pobreza que ve en Cuba, el escritor afirma que su permanencia en la isla “es consciente, escogida y asumida. He tenido la oportunidad hace mucho de haberme ido, fui por primera vez a los Estados Unidos en el año 92, vine por primera vez a México en el 89, he viajado y he tenido la posibilidad de irme. Hace 15 años tengo la ciudadanía española también”.

“Pero mi espacio vital, cultural, humano, está en Cuba. Y yo soy un escritor cubano, entonces voy a permanecer ahí todo el tiempo que pueda, tratando de escribir de esa realidad, de hacerlo con la mayor independencia posible. Espero que no haya, confío en que no haya represiones que vayan más allá de las que sufro como limitaciones de mi promoción en Cuba. Pero ese es un precio que pago muy satisfecho, porque es el precio por ejercer mi libertad como escritor”, remata.

-"Ir a La Habana" se divide en dos partes, la primera sobre los rincones habaneros de Padura

-Cada capítulo está acompañado de fragmentos de sus libros donde se citan esos sitios.

-La segunda parte reúne noticias y reportajes sobre algunos aspectos desconocidos de La Habana.