Alfonso Durazo logra descuentos notariales del 50% con Programa de Fortalecimiento Notarial

Con el propósito de apoyar la economía de las familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño lanzó el Programa de Fortalecimiento Notarial (Fonal), en colaboración con los notarios públicos de la entidad para ofrecer descuentos en distintos trámites legales.

Mediante una firma de convenio entre el estado y el Colegio de Notarios de Sonora, se dio a conocer que se otorgarán beneficios de hasta el 50% de descuento en la emisión de la factura vehicular, trámites de testamento y patrimonio familiar; mientras que los certificados académicos, títulos y constancias escolares serán gratuitas, así como los asuntos de adultos mayores y las asesorías para mujeres.

El mandatario estatal señaló que, como parte de esta iniciativa, habrá meses específicos dedicados a la factura vehicular, constancias estudiantiles, testamento, adultos mayores, ayudar a los que ayudan y de la mujer.

“Son ustedes fedatarios públicos en nombre del gobernador del estado, y les pido que me acompañen con la visión ética y el compromiso social que caracteriza a la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar jamás al pueblo”, indicó.

Se buscará apoyar la constitución formal de asociaciones civiles

Al respecto, René Luna Sugich, presidente del Colegio de Notarios de Sonora, mencionó que también se buscará apoyar la constitución formal de asociaciones civiles que presten algún servicio de beneficio social.

“Representa un paso firme en nuestro compromiso como notarios con los sonorenses. El Fonal, de fortalecimiento notarial, es un proyecto diseñado con un propósito claro: acercar los servicios notariales a quienes más lo necesitan, y fortalecer la seguridad jurídica en nuestro estado”, señaló.

