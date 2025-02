Sabino: Agarra su lugar

Hace apenas 15 años, el tapatío Pablo Castañeda Amutio dejó su trabajo como diseñador para entrar al mundo del rap, hoy alista su presentación más grande este 28 de febrero en el Estadio GNP, en el que mostrará la evolución del Sab-Hop, nombre con el que define su música y que en sus letras habla más de cosas personales, no urbanas como el rap.

“Yo siempre fui el más fresa entre los cholos y el más cholo entre los fresas, nunca he tenido un lugar, y me encanta, porque yo me hice mi lugar y un poquito como patada inicial me agarré de mis amigos que decían que esto no era rap, ni pop, cuando en realidad era poca la gente que me tiraba hater y cómo iba creciendo el proyecto, crecieron estos avatars o personas detrás de una pantalla que te tiran carrilla, y si bien en un inicio funcionó agarrarme de ellos y señalarlos, ya no necesito ese tipo de validez”, dijo Sabino.

Aclaró que este sentimiento de identidad siempre fue con el público, ya que en la comunidad del rap, todos se respetan, reconocen el trabajo y esfuerzo que conlleva esta industria.

“Admiro mucho a ‘Muelas de Gallo’, miembro de La Banda Bastón, una de las mejores plumas que tenemos en México, para mí gusto, sino es que la mejor. Una vez, en un Vive Latino se acercó y me dijo- Sabino no me gusta lo que haces, pero respeto mucho lo que estás logrando-, eso se me hizo la cosa más cool que me pudo haber dicho alguien que admiro”, recordó.

Sabino es consciente de que no a todo el público tiene que gustarle su música, pero que pese al filtro que tiene su música, que es para gente romántica, ñoña y cursi, y aún así después de ese destilado pueda hacer presentaciones en estadios, lo deja muy satisfecho, sin preocupaciones sobre pertenece o no a un género: “Entre colegas no hay hater, quien se dedica a esto, sabe valorar el trabajo de los demás y quien lo tira, es porque no está trabajando bien.

Este mismo filtro es el que lo ha llevado al público femenino, que siempre lo acompaña en sus conciertos, a quienes consiente quitándose la camisa, también es por ellas que algunos hombres llegan a su mundo, entre ellos el rapero español El Chojin, con quien hizo una colaboración que aún no ve la luz. “Él me buscó porque su novia escucha mi música, entonces de repente también me da credibilidad que las novias o hijas de los vatos escuchen mi música y eso está cool”, contó.

Sobre el show prepara muchas sorpresas para sus seguidores y una noche llena de invitados, entre ellos Lng/SHT, DAAZ, Caloncho, Fer Casillas y Ferraz.

INSPIRACIÓN

No sólo sus letras han conquistado al público, el Sab-Hop también se caracteriza por la fusión de géneros, lo mismo mezcla el rap con el rock, el pop o el reggae, que con la banda o la electrónica y ha aprendido a poner el mismo empeño en crear letra y sonido con la misma importancia.

“Musicalmente me inspira mucho lo que escuché en mi infancia, lo que yo veía y quería hacer. Tuve la oportunidad de comprarme una tornamesa de los 80, para poner un disco que escuchaba chiquito… ese sonido del vinilo me puede traer ideas más allá de voltear a ver qué está pasando actualmente en la música y en la industria. Lo mío viene desde esta nostalgia musical, de las caricaturas que veía, de las emociones que sentía”, finalizó.

Considera que su misión es reconectar con la capacidad de asombro.

No se engancha leyendo los comentarios negativos sobre su trabajo.

El Estadio GNP es un sueño cumplido, pero no su meta.

Como diseñador prepara un museo del Sab-Hop para exhibir su trabajo.

2024 sacó su álbum “Gran”.

7 discos de estudio tiene.

