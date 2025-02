Rosa Icela Rodríguez presenta los avances en la atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó los avances en la atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Este es su mensaje completo en la “Mañanera del Pueblo”.

Con su permiso, Presidenta.

Buenos días a todos y a todas, y a los que siguen las Mañaneras del Pueblo, a través de redes sociales. Hoy estamos aquí para presentar los avances en el eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido a todas y a todos los que formamos parte del Gobierno de México a desarrollar acciones para garantizar el bienestar y prosperidad de la población.

Parte importante de atención a las causas es la implementación de todos los programas sociales, sobre todo, aquellos que van dirigidos a la población más desprotegida.

Construimos la paz a partir de permanecer en el territorio, en las comunidades, para identificar las problemáticas que enfrentan las familias e incorporar a sus integrantes a los distintos programas y servicios con que cuenta este gobierno.

Ya se estableció la atención a las causas en todo el país. Y nosotros le damos especial atención a los municipios prioritarios.

Desde el 2 de diciembre, cuando comenzamos esta labor, a la fecha, se han efectuado casi 65 mil visitas en 73 colonias de municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva y rezago en los estados de Guanajuato, Baja California, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros.

Recordar que los brigadistas, hombres y mujeres, tocan a la puerta de cada casa para decirle a las familias: “Aquí estamos, estamos para servirles y aquí está su gobierno”.

Si una persona requiere, por ejemplo, atención médica hay que canalizarla a este servicio; si un joven no estudia o no ha encontrado oportunidades de empleo hay que incorporarlo a Jóvenes Construyendo el Futuro; y si un niño no va a la escuela, pues tiene que ir a la escuela con apoyo de su familia.

A través de las 73 Ferias de Paz, en 10 municipios de siete estados, se acercaron a la población servicios, programas, apoyos, salud, deporte, cultura. Y también, de diciembre a la fecha se han otorgado más de 373 mil atenciones de salud, cultura, asesoría y activación física en estos municipios.

También se integraron 91 Comités de Paz para garantizar en las colonias y comunidades la permanencia y continuidad de esta estrategia. A través de ellos estamos presentes y no nos vamos a salir. Esa es la instrucción de la Presidenta, de permanencia en estas colonias, en estas comunidades.

Llevamos a cabo un importante trabajo en estas comunidades también con pláticas, con talleres, cursos.

Y en relación a la campaña preventiva nacional y permanente “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata”, se difunde mediante trípticos y carteles en cada colonia, así como pláticas con vecinos y vecinas.

Este mes con nuestra intervención, por ejemplo, en el municipio de Pantelhó, en Chiapas, se restableció muy bien la actividad económica y la vida cotidiana en general.

Y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum también empezamos a trabajar en algunos municipios de Michoacán. Por ejemplo, en el municipio de Cuitzeo, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional se rehabilitó ahí una secundaria, una plaza pública, se atendió a niñas y niños con discapacidad y se realizó el canje de armas por dinero en efectivo.

Como parte de esta estrategia, en otro eje también estamos trabajando en las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, que llevan a cabo jornadas de paz en todo el país.

Y en una acción coordinada, dependencias federales, estatales, municipales, atienden de manera integral a la comunidad. Aquí podemos ver, en las láminas, algunas de las actividades realizadas en los estados y municipios, en donde todos los integrantes de las Mesas de Paz organizan esas jornadas.

Y es muy importante reconocer el apoyo de las autoridades de estados y municipios que ofertan servicios.

Las niñas y niños reciben con entusiasmo al personal, por ejemplo, del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y también están presentes, porque es lo que pide más la población, los servicios médicos del IMSS, del IMSS-Bienestar, de Salud, del ISSSTE y la estrategia de medicamentos gratuitos –estos son de lo más solicitados–, así como las asesorías jurídicas de las diferentes instancias del Gobierno de México.

Con todas estas acciones realizadas en el país se lograron un total de 609 mil atenciones de los tres órdenes de gobierno. Se han tocado las puertas de los hogares de las colonias prioritarias y se han organizado un total de 848 jornadas de paz y también de las ferias, y se integraron 91 comités.

Presentamos este cuadro que señala los principales servicios brindados en las ferias y, es importante recordar que 37 dependencias y organismos del gobierno federal ofrecieron más de 100 programas y servicios para la atención de las personas y las comunidades.

Como fue su instrucción, Presidenta, continuamos con la acción Sí al Desarme, si a la Paz. A la fecha se han intercambiado 498 armas cortas, 122 armas largas, 77 granadas y más de 13 mil cartuchos útiles.

Hay que decir que esta estrategia es del 10 de enero a la fecha, y todo ese número de armas se han canjeado.

También con mucho ánimo, niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos y se entregaron más de 2 mil 500 juguetes didácticos y recreativos a cambio.

Y, como señala la presidenta Sheinbaum, nuestro compromiso es trabajar cada día, las 24 horas, los siete días de la semana, para servir al pueblo.

Muchas gracias por su atención.

Gracias, Presidenta.

