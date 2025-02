Ucrania a merced del genocidio

Los ucranianos enfrentan una nueva invasión rusa que cumple su tercer año, el 24 de febrero, siempre bajo la sombra del genocidio civil y cultural que los ha perseguido de manera sistemática durante su historia.



El historiador ucraniano Yaroslav Hrytsak y profesor de la Universidad Católica Ucraniana, señaló en entrevista para El Heraldo de México que “el término genocidio describe dos períodos clave de la historia ucraniana”.



El primero es el caso del Holodomor, la hambruna en 1932-33 que mató a millones de personas, la mayoría ucranianas, y que fue ordenada por el dictador ruso Iósif Stalin, y además en los años 1930 tuvo lugar un exterminio planificado de la élite intelectual ucraniana, lo cual también constituye un acto de genocidio.

Créditos: (Especial)

El segundo período es la guerra actual, que comparte las características de un genocidio de la nación.



"El objetivo del genocidio en Ucrania no es eliminar a toda la población ucraniana, sino destruir a la parte más activa de la sociedad: aquella que convertía al pueblo ucraniano en una nación", es decir, aquellos que buscaban preservar su cultura y garantizar sus derechos políticos.



Además, según el científico, las tácticas empleadas por Rusia en la guerra actual siguen el mismo patrón, utilizando listas específicas de personas. Los hechos ocurridos en Bucha e Irpín lo demuestran, ya que las ejecuciones se llevaron a cabo de acuerdo con esas listas.



Entre las categorías incluidas se encontraban: profesores de lengua y literatura ucranianas, historiadores, periodistas, escritores y activistas públicos.

Créditos: (Especial)

Hrytsak afirma que también existen métodos genocidas de menor escala, pero con el mismo efecto. Uno de los más destacados es la prohibición del idioma ucraniano.



El doctor en historia señaló:

"Durante el siglo XIX, la lengua ucraniana fue prohibida oficialmente dos veces en el Imperio Ruso. No existe otro caso en la historia en el que un idioma haya sido prohibido dos veces".



Recordó que "la cuestión ucraniana siempre fue la más crítica para el Imperio Ruso. Mientras que la separación de Georgia, Lituania, Letonia u otras regiones podría haber sido tolerada, el Imperio ruso no puede existir sin Ucrania. Para ellos, es una cuestión de vida o muerte."



Hrytsak detalló desde Ucrania que “las principales prácticas del genocidio ucraniano incluían la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional en Ucrania si no se aceptaban las reglas del juego imperial, lo que implicaba, ante todo, renunciar a la propia identidad nacional... y adoptar el idioma ruso".

Créditos: (Especial)

Hoy, en pleno siglo XXI de la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, el genocidio contra Ucrania sigue su marcha. El historiador afirmó que "el secuestro de niños ucranianos y su deportación masiva constituye un acto de genocidio".



Precisamente por este delito, que es un hecho comprobado, la Corte Penal Internacional ha iniciado un caso contra los más altos dirigentes de Rusia.



La desinformación desempeña un papel crucial.



Según el entrevistado, la postura de Rusia en relación con los crímenes contra la humanidad

es sostener que "nunca los ha llevado a cabo", alegando que los hechos no fueron intencionados, sino meros "accidentes".



Por ejemplo, “Rusia rechaza las acusaciones de crímenes en Mariúpol contra los civiles, aunque destruyó el teatro donde se encontraban refugiadas muchas mujeres y niños”.

La desinformación ejerce una influencia significativa, especialmente en aquellos países con un conocimiento limitado sobre la historia de Ucrania y Rusia... algo que se debe, en gran medida, a la presencia de RT.

Créditos: (Especial)

A solo días de cumplirse el tercer año de esta nueva intentona de Rusia, el historiador aclaró que “el genocidio es un fenómeno muy complejo, hay varios tipos”.



“Las acciones de Rusia contra Ucrania no tienen carácter de holocausto, porque se trata del exterminio solo de la parte más activa, que son portadores de identidad ucraniana, que abogan el derecho de ser una nación independiente”, detalló.



Sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump, Hrytsak afirmó que "me dejan en estado de shock, ya que contradicen por completo el derecho internacional. Sus afirmaciones sobre Groenlandia, Panamá y Gaza indican su intención de adoptar una política imperial semejante a la de Putin".



“Esto significa que Trump no considera las fronteras como inviolables y cree que es posible anexionar territorios de otros países”. Esta postura podría tener implicaciones directas en la posición de Rusia respecto a Ucrania.



"Putin exigirá la rendición de Ucrania", señaló Hrytsak.



El historiador considera que el papel clave lo desempeña Europa, que insiste en que Ucrania debe participar plenamente en el proceso de negociación, al igual que Europa misma, porque "Ucrania es un país europeo. Lo que vemos en las declaraciones de Trump es una señal muy alarmante", concluyó Hrytsak.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

