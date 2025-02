Comprometidos con la causa

Lograr el cierre de la brecha de género es un trabajo de hombres y mujeres; es por esa razón que, en esta segunda edición, se votó y se galardonó por primera vez a un hombre.

En este sentido, la votación entre hombres y mujeres se llevó a cabo por separado, teniendo como resultado a ganadores que trabajan en el rubro del deporte, el sector empresarial, el impulso a artesanas mexicanas, así como en la prevención de la violencia de género en las relaciones, utilizando la tecnología como aliada.

FLORETTA MAYERSON

Especialista en Comunicación Política y cofundadora de Violetta, plataforma digital que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a construir relaciones sanas, así como detectar y frenar relaciones violentas, mediante la psicoeducación y la prevención, la cual fue la primera herramienta que utiliza tecnología e inteligencia artificial con el objetivo de prevenir la violencia hacia las mujeres. “Este reconocimiento es gasolina para seguir trabajando en nuestra misión. Es un gran momento también para agradecer todo el camino recorrido. Todas las personas que estamos atrás de Violetta y que todos los días nos despertamos con muchísima pasión y muchísima dedicación, para seguir alcanzando nuestros objetivos, y para seguir construyendo espacios seguros y relaciones sanas, sobre todo, relaciones libres de violencia de género”, dijo en entrevista Floretta, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en iniciativas con enfoque social.

(Créditos: Alfredo Pelcastre y Daniel Ojeda)

ÁNGEL VILLACAMPA

Es el actual entrenador del Club América Femenil. “Si la gente empieza a ver el futbol femenil, conoce a las jugadoras, siento que se van a enganchar. Igual que nosotros hace muchos años y no lo cambiamos por nada, estoy seguro”, dijo en entrevista el técnico de las Águilas. El estratega español convirtió a la escuadra americanista en una de los protagonistas de la Liga MX Femenil, donde ganó un título (CL. 2023), y a nivel internacional en la Concacaf W Champions Cup y la Summer Cup. Con una finta a polémicas léxicas o lingüísticas, Villacampa dice “nosotras” cuando hace referencia al equipo, esto porque “las protagonistas son ellas. Yo estoy de invitado, estoy en su mundo. Es natural porque lo siento así y lo interiorizo. Si la gente empieza a sentirlo, lo van a hacer igual”, aseguró. Su enfoque y experiencia han influido en la percepción del futbol femenil en México, además de adoptar una forma inclusiva de referir al equipo.

(Créditos: Alfredo Pelcastre y Daniel Ojeda)

NORMA ALICIA RAMÍREZ

Actualmente, se desempeña como presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, desde donde impulsa el liderazgo femenino en el sector empresarial, en el que ha estado involucrada durante 18 años, desarrollándose en el rubro de la consultoría y la capacitación especializada en calidad, productividad e inclusión laboral. “Para mí, este reconocimiento representa que estamos inspirando a muchas mujeres, a muchos jóvenes, a muchas niñas y yo creo que eso es una gran responsabilidad. En lo personal, me da la oportunidad de poder seguir sirviendo para que hagamos que este México sea más incluyente, y en particular lo que a mí me provoca y a lo que a mí me invita a continuar, es que logremos desarrollar económicamente también a las mujeres, que creo es una asignatura pendiente”, resaltó en entrevista Ramírez quien, además está al frente de su empresa Qualy Consultores, desde donde impulsa la participación femenina.

(Créditos: Alfredo Pelcastre y Daniel Ojeda)

FÁMITA ÁLVAREZ

Es directora de impacto y cofundadora de Someone Somewhere, empresa que combina el emprendimiento redituable con la contribución social, conectando a artesanas indígenas con el mercado global. A través de la recuperación de técnicas ancestrales de tejido y su fusión con el diseño contemporáneo, la empresa ha eliminado a intermediarios en el proceso de venta de las artesanas. “Estoy orgullosa y contenta, sobre todo por las más de 250 mujeres artesanas e indígenas con las que trabajo porque este reconocimiento no es para mí, en realidad es para ellas, quienes están generando un cambio en sus comunidades, quienes están siendo un ejemplo para sus hijas y sus nietas”, expresó la galardonada en entrevista, quien ha colaborado con importantes firmas de ropa. En 2022, fue seleccionada para representar a emprendedores latinoamericanos en la Cumbre de las Américas.

(Créditos: Alfredo Pelcastre y Daniel Ojeda)

PAL