Evelyn Salgado refrenda compromiso con México y Guerrero; se afilia a Morena para fortalecer los avances de la 4T

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto con el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, reafirmó su compromiso con la Cuarta Transformación de México y de su estado al afiliarse y credencializarse en Morena, bajo los principios de No mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo.

En los canales oficiales, el partido guinda compartió una fotografía en donde se ve a López Beltrán junto a la mandataria guerrerense tras finalizar el proceso de afiliación, así como un mensaje en el cual se destacó el compromiso contraído para fortalecer los avances de la denominada Cuarta Transformación.

"Junto a nuestro secretario de Organización, @amlopezbeltran, la gobernadora de Guerrero, @EvelynSalgadoP, reafirmó su compromiso con la #4T al afiliarse y credencializarse en nuestro Movimiento. Con honestidad y responsabilidad, se comprometió a seguir trabajando para fortalecer los avances que han transformado la vida del pueblo de México", se lee en el post publicado esta tarde en a red social X.

Con honestidad y responsabilidad, se comprometió a seguir trabajando para fortalecer… pic.twitter.com/sn4Djr244l — Morena (@PartidoMorenaMx) February 24, 2025

