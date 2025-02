Potenciar el cuidado de la lengua materna

Un día, cuenta Paola Gutiérrez Aranda, coordinadora del Laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), uno de sus colegas de la licenciatura lo encarcelaron porque no pudo defenderse en su lengua y, por desgracia, no encontraron quien hablara su variante.

Y es que, si bien toda lengua originaria debe ser protegida y, por tanto, hablada, en náhuatl, otomí, maya, entre otras, hay variaciones dialectales aún por atender. “Una persona que hable el náhuatl de Guerrero no necesariamente va a poder traducir a alguien que hable el de la sierra norte de Puebla. Es un problema en el que va la vida de por medio. Se les encarcela sin un juicio justo, mueren al llegar al hospital porque no pueden explicar lo que tienen o no tienen acceso a la educación porque no pueden estudiar en su lengua”, explica en entrevista.

Desde 1999, la Conferencia General, órgano supremo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce el papel que desempeña la lengua materna. Y cada 21 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, con un acento especial en el riesgo que constituye su pérdida para la humanidad. En el marco de dicha fecha, hoy se llevarán diversas actividades como “LenguAbuelas: la ancestralidad tiene origen”: homenaje escénico a las lenguas indígenas desde distintos planos del conocimiento, en el Museo Nacional de Antropología.

Además de la conmemoración, Gutiérrez Aranda, precisa que todas las lenguas son maternas. Sin embargo, se hace énfasis en la protección de aquellas minorizadas, originarias o indígenas. “Por ejemplo, el Xjuani (ixcateco) se habla en Oaxaca y sólo tiene 10 hablantes. Hay otras lenguas con otros números por ejemplo el náhuatl o maya que son de las lenguas que más hablantes tienen, con cerca del millón, pero si pensamos que somos más de 100 millones de habitantes, un millón o dos millones de personas las que hablan estas lenguas, pues siguen estando en una situación de riesgo. A nivel mundial, la Unesco estima que este siglo desaparecerá alrededor del 50% de las lenguas maternas”, lamenta.

De ahí la importancia de su protección. “En México se trabaja desde diversas trincheras. En la institucional, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el INAH y la ENAH, entre otros. Hay también esfuerzos que surgen desde la comunidad. Muchos profesores que vienen desde lugares donde se hablan estas lenguas a formarse y eso está cambiando el panorama al menos comunitario”.

