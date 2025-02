Por mal manejo de residuos peligrosos, Profepa clausura la empresa SAFESA JM

La Profepa en el Estado de México impuso como medida de seguridad una clausura total temporal al Centro de Acopio SAFESA JM, por incumplir con la legislación ambiental en materia de manejo de residuos peligrosos.

En atención a las denuncias ciudadanas, sobre un fuerte olor a desechos tóxicos, personal de la Profepa realizó una visita de inspección los días 13 y 14 de febrero a la empresa, ubicada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, y encontró indicios de un derrame de tintas y barniz. Al limpiar el área, las sustancias se fueron al drenaje que desemboca en el canal de aguas negras a cielo abierto, hecho que provocó el intenso olor a solvente.

Foto: Profepa

En el transcurso de la inspección, los inspectores de la Profepa encontraron que el establecimiento no cuenta con equipo para atender emergencias, que el centro de acopio de residuos peligrosos está cerca del área de sanitarios y de una cisterna que almacena agua. Además, no cuenta con una fosa de retención para captar los lixiviados -líquidos contaminados- y carece de un sistema de extinción de incendios y equipos de seguridad acordes con la cantidad y tipo de residuos almacenados, los cuales no están etiquetados para advertir sobre su nivel de peligrosidad.

Noticias Relacionadas Cae el “200”, presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán

La Profepa dará seguimiento con el proceso administrativo para vigilar que la empresa cumpla con las medidas correctivas y demás requerimientos; de no hacerlo, se implementarán otras sanciones.

Sigue leyendo:

Netflix anuncia inversión de mil millones de dólares para producción de series y películas en México

Discute con un hombre y le lanza una bomba molotov en la cabeza | VIDEO