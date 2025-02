ISSSTE publica lista de unidades médicas habilitadas para la Interrupción Legal del Embarazo

En apego al Acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, que garantiza por primera vez la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en unidades médicas del organismo, la Dirección Médica publicó el listado inicial conformado por 77 clínicas y hospitales donde está habilitado el servicio para las personas usuarias.

Estas unidades cuentan con suficiente personal capacitado y No Objetor de Conciencia para garantizar una atención médica basada en los principios de igualdad, perspectiva de género, no discriminación, no revictimización y respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

La prestación del servicio de ILE se realiza de acuerdo con las normativas vigentes. Incluye valoración médica, a efecto de asegurar condiciones seguras para la persona usuaria; orientación preventiva, control y seguimiento para proporcionar información clara sobre el procedimiento; apoyo emocional y psicológico, a cargo de personal capacitado en un entorno seguro; y protección de datos personales, con el fin de garantizar la privacidad de la información.

Lista de unidades médicas que aplicarán el procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo. Créditos: ISSSTE

Cabe precisar que la lista será actualizada conforme a la capacidad del Instituto, a fin de ampliar la cobertura. La prestación del servicio se realiza con el debido Consentimiento Firmado de la Persona Usuaria y el respeto a los derechos de información y libertad de elección, en un entorno seguro, libre de estigmas.

El listado inicial de unidades médicas habilitadas para la prestación del servicio de ILE se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/issste/articulos/interrupcion-legal-del-embarazo-ile-legal-gratuito-y-seguro?state=published.

El Acuerdo, que entró en vigor a partir del 24 de enero, está a disposición de las personas interesadas para su consulta en la dirección electrónica https://normateca.issste.gob.mx/normateca/ng/landingpage y en el siguiente enlace www.dof.gob.mx/2025/ISSSTE/Acuerdo-Interrupcion-Legal-Embarazo.pdf.

El ISSSTE, encabezado por su director general, Martí Batres Guadarrama, reafirma su compromiso por garantizar el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y social, a través de la protección de la salud y de los derechos reproductivos de las personas derechohabientes con servicios médicos seguros, de calidad y con calidez.

Sigue leyendo:

Cecilia Vadillo: se busca eliminar delito de aborto en Código Penal de CDMX, pero no permitirlo hasta los 9 meses

Aprueba Junta Directiva del ISSSTE iniciativas en materia de finanzas, infraestructura y vivienda