No hemos tenido que dar un golpe de timón en litigios contra fabricantes de armas en EU

El gobierno mexicano no ha cambiado el rumbo de la estrategia jurídica contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos, pero las decisiones del presidente Donald Trump lo han obligado a una revisión constante para hacer ajustes en las dos demandas presentadas.

Así lo señaló en entrevista con El Heraldo de México, Pablo Arrocha, quien desde octubre pasado es el nuevo consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la cabeza del equipo legal, conformado, entre otros, por Jonathan Lowy y Steve Shadowen, que desde agosto de 2021 litiga contra la industria armamentista.

“No ha habido necesidad de dar un viraje o un golpe de timón o algo por el estilo, al contrario, lo que se ha confirmado es, primero, el tema prioritario que es para México, para la Presidenta Claudia Sheinbaum y así lo ha reiterado también el Canciller Juan Ramón de la Fuente y esa es la instrucción directa que tenemos nosotros, entonces es más una instrucción de continuidad, de fortalecer y no dejar esos temas de lado”, dijo. Noticias Relacionadas ¿Buscas chamba? Hey, Banco lanza VACANTES DESDE CASA, ofrece prestaciones de ley y salario competitivo

Sin embargo, también reconoció que las acciones de Trump, como la del pasado 7 de febrero, con la publicación de una orden ejecutiva que instruye a revisar normas relacionadas con la Segunda Enmienda y el derecho a portar armas, derivó en la evaluación de posibles ajustes en los litigios.

“Eso lo que nos está haciendo hacer es revisar qué impactos puede tener en las demandas, estoy en contacto con nuestros abogados prácticamente diario y cada vez que sale una orden ejecutiva, por ejemplo, el viernes, en la noche salió una orden ejecutiva sobre la Segunda Enmienda, de inmediato nos pusimos en contacto con ellos para ver qué impacto podría tener, si hay argumentos que se tengan que cambiar, si hay algún otro enfoque que se tenga que fortalecer, eso forma parte de una labor cotidiana de ver qué se tiene que ajustar, en algunos casos hay cosas que ajustar, en otros no”, señaló.

Foto: Pixabay

Gobierno mexicano comparecerá ante la Corte Suprema de EU

El próximo 4 de marzo es un día crucial para el gobierno mexicano, ya que comparecerá en la Corte Suprema de Estados Unidos luego de que dos de los ocho fabricantes de armas demandados pidieron al máximo tribunal que establezca si la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) les da inmunidad.



Se trata de la demanda presentada en Massachusetts en 2021 y después de que se realice la audiencia es posible que en junio próximo el Alto Tribunal emita su resolución.

El caso llegó hasta la máxima autoridad judicial de ese país luego de que el juez Dennis Saylor consideró que seis empresas no pueden ser juzgadas en ese estado, pero el caso sigue contra los dos fabricantes restantes, que acudieron ante la Corte Suprema y esta admitió la petición.

“No es una audiencia necesariamente sobre el fondo todavía, sigue siendo un tema de jurisdicción sobre el que nos estamos peleando, la base de admisibilidad de las demandas”, explicó.

Aseguró que la Cancillería mexicana analiza si demanda a esas seis empresas en otro estado. Hasta ahora, se han presentado ante la Corte Suprema 9 escritos de respaldo al gobierno mexicano, incluso de víctimas de la violencia armada como Adrián LeBarón.

“Los amicus curiae han venido de organizaciones de prevención de la violencia armada en Estados Unidos, activistas y académicos mexicanos, académicos de ciencias sociales, medicina y derecho allá, una organización que se llama March for our lives, decanos y profesores estadounidenses, oficiales de la Policía, fiscales y gobiernos estatales como Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania y Vermont, y por parte de miembros y ex miembros del congreso estadounidense”, detalló.

Aseguró que con nueva administración en Estados Unidos o sin esta, de cualquier forma hay que atender el problema del tráfico ilícito de armas ante cifras como las de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), agencia del Departamento de Justicia de EU, de que cada año entran de forma ilegal a México más de 200 mil armas o de que el 74 por ciento del flujo ilegal de estos objetos estadounidenses ingresan a México, según lo dio a conocer Sheinbaum.

Sobre la segunda demanda –presentada en Arizona contra las tiendas de armas Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC y Sprague's Sports, INC.-, detalló que la jueza determinó que se avance a la etapa para recabar pruebas a pesar de la petición de estas vendedoras de esperar la decisión de la Corte Suprema.

Arrocha dijo que podría haber más demandas o ampliar estas dos, además que está pendiente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su decisión sobre la solicitud de opinión consultiva realizada por México.

Al ser cuestionado sobre las expectativas de la resolución de la Corte Suprema, dijo que los argumentos de las demandas son sólidos, aunque conocen el reto de tocar un tema sensible para Estados Unidos, pues la ley PLCAA ha sido muy poderosa durante muchos años, además de que el máximo tribunal es conservador en su composición.

“Confiamos en la independencia del Poder Judicial, al final del día, la Suprema Corte no depende del Ejecutivo, tampoco somos inmunes a entender que a ese nivel son órganos políticos, pero más allá del ruido mediático que pueda haber por declaraciones políticas, lo que esperamos es que esto sea visto como un juicio jurídico en una corte de derecho”, señaló.

Sigue leyendo:

Abren registro para Pensión del Bienestar 2025 | Consulta las fechas

Quinceañera sale de su casa y desaparece en Guanajuato; la captan con una pareja adulta en una central camionera