Agentes de cambio social en pro de la equidad de género

En un impulso por reconocer la labor de personas que fungen como agentes de cambio sociales en pro de la equidad de género, con Impulsores de equidad se reconoce a mexicanas y mexicanos que trabajan día a día por contribuir al cierre de la brecha de género.

FÁTIMA ÁLVAREZ HERRERÍAS

Cofundadora de Someone Somewhere

Fátima Álvarez es una joven emprendedora mexicana, directora y cofundadora de Someone Somewhere, una empresa que combina el emprendimiento redituable con la contribución social, conectando a artesanas indígenas con el mercado global. A través de la recuperación de técnicas ancestrales de tejido y su fusión con el diseño contemporáneo, la empresa ha beneficiado a más de 250 mujeres artesanas de México, eliminando intermediarios y promoviendo sus productos. Durante la pandemia, fortalecieron su presencia en el comercio electrónico, expandiéndose hacia el mercado estadounidense y planeando su crecimiento en otros países latinoamericanos. Su impacto ha atraído colaboraciones con marcas como Delta y Adidas, y Fátima ha sido reconocida con múltiples certificaciones y premios, además de ser seleccionada para representar a emprendedores latinoamericanos en la Cumbre de las Américas de 2022.

CONSTANZA MANRIQUE

Fundadora de Mujeres en la Industria Aeronáutica y Aeroespacial (MIAA)

Constanza Manrique García es una líder destacada en la industria aeronáutica y aeroespacial, inspirada por sus raíces familiares en la aviación. Graduada como Piloto Aviador Comercial a los 21 años, fundo´ Mujeres en la Industria Aeronáutica y Aeroespacial (MIAA) para promover el desarrollo y la representación femenina en el sector. Su trayectoria incluye roles clave en la aviación comercial, como Primer Oficial en Aerome´xico Connect, y un fuerte compromiso con la inclusión lingüística y cultural, reflejado en su aprendizaje de la lengua de señas mexicana. También ha trabajado en el ámbito legislativo, abogando por mejoras en la industria, y es una firme defensora de la diversidad y el liderazgo femenino.

NORMA ALICIA RAMÍREZ HINOJOSA

Presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y directora general de Qualy Consultores

Norma Alicia Rami´rez Hinojosa es una impulsora del liderazgo femenino y la equidad de género en las empresas. Es pionera en la creación de la Comisión de Mujeres Empresarias en COPARMEX. Es empresaria desde hace 18 años en el giro de consultoría y capacitación especializada en calidad, productividad e inclusión laboral, con su empresa Qualy Consultores donde trabaja por promover la inclusión. Ha implementado diversos programas de liderazgo para las mujeres. Actualmente preside el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias desde el cual busca impulsar la igualdad sustantiva.

GABRIELA SALAS CABRERA

Ingeniera, programadora y experta en inteligencia artificial

Gabriela Salas Cabrera es programadora y experta en Inteligencia Artificial. Formo´ parte del equipo que integro´ la lengua náhuatl oriental al traductor de Google en 2024, contribuyendo a una mayor inclusión lingüística. Es miembro de las organizaciones Mujeres en Ciencia para el Mundo y Desarrollo y Mujeres Lideres en STEM, desde donde trabaja para promover la participación de niñas, adolescentes y mujeres en el campo de las ciencias y la tecnología.

REGINA ATHIÉ

Ceo de Cuéntame

Regina Athie´ es CEO y cofundadora de Cuéntame, una startup mexicana de salud mental fundada en 2019. Ha sido pionera en integrar la salud mental en el entorno laboral en Latinoamérica, enfocándose en el bienestar emocional de las mujeres y la equidad de género. Cuéntame ofrece terapias psicológicas, grupos de apoyo y actividades para el manejo del estrés, ayudando a empresas a crear espacios de trabajo más saludables y emocionalmente seguros. La plataforma aborda necesidades específicas de mujeres, como la violencia de género y la fatiga laboral. Hasta la fecha, ha beneficiado a más de 64,000 personas, de las cuales el 52.7% son mujeres y el 36.9% son menores de 30 años.

FLORETTA MAYERSON

Cofundadora de Violetta

Floretta Mayerson Troyce es especialista en comunicación política y cofundadora de Violetta, una plataforma digital que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a construir relaciones sanas, detectar y frenar relaciones violentas, mediante la psicoeducación y la prevención a través de un chatbot. Con más de 10 años de experiencia en iniciativas con enfoque social y ambiental, Floretta, ha ayudado a desarrollar la primera herramienta que utiliza tecnología e inteligencia artificial para prevenir la violencia. Violetta ofrece acceso gratuito y recurrente a recursos psicoemocionales para crear relaciones libres de violencia. En 2023, se convirtió´ en un confidente digital para 90 mil personas, proporcionando un espacio seguro y con perspectiva de género.

MARÍA FERNANDA GARZA

Presidenta de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)

María Fernanda Garza es la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio Internacional (ICC), que representa a más de 55 millones de empresas en 170 países y regula un comercio equivalente al 20% del PIB mundial. Además, es directora ejecutiva de Orestia y forma parte de grupos asesores como el B20 y el Foro de Gobernanza de Internet de la ONU. Garza es una firme defensora de la ética empresarial y promotora de la Responsabilidad Social Empresarial en México, con un impacto significativo en el comercio global y en iniciativas empresariales responsables.

TATIANA BILBAO

Arquitecta

Tatiana Bilbao es una arquitecta mexicana, fundadora de Tatiana Bilbao Estudio en 2004, una firma que combina investigación, diseño y estrategias comunitarias en proyectos que van desde planes urbanos hasta vivienda social. Entre sus obras más reconocidas se encuentran el Jardín Botánico de Culiacán, el Centro Cultural Mexicano-Americano en Texas, y la Sala de Exhibiciones en Jinhua, China. Ha enseñado en prestigiosas universidades como Yale y Harvard, y ha sido galardonada con premios como el Marcus Prize 2019, el Premio Arpa FIL 2023, y un doctorado honorario de la Boston Architectural College en 2024.

NIEVES GUERRA Y RAMONA COSÍO

Fundadoras de AMART

Fundaron el Abierto Mexicano de Mujeres en el Arte (AMART) con el objetivo de impulsar a las mujeres en la industria del arte, especialmente a las mujeres indígenas. Nieves y Ramona no solo comparten, así´, su pasión por el arte -Nieves es pintora y Ramona es fotógrafa-, sino su propósito de ayudar a otras mujeres y fomentar su desarrollo económico y social. AMART busca visibilizar a las mujeres en este rubro, que las obras de las mujeres indígenas sean valoradas como lo que son: arte, así´ como una equidad en la remuneración que reciben por sus obras. Además, mejora el entorno económico y social de sus comunidades. La primera edición, en 2022, estuvo dedicada a apoyar a mujeres chiapanecas. La segunda edición, 2023, apoyo´ a mujeres de la comunidad Tlamacazapa, en Guerrero.

ZÉLIKA GARCÍA

Fundadora de Zona Maco

Zélika es fundadora y directora de Zona Maco, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo. Su objetivo era generar una plataforma que promoviera el arte, el coleccionismo y que ofreciera una proyección internacional a sus artistas, tanto consagrados como emergentes. En 2024, Zélika cumple 20 años a la cabeza de este proyecto. Con solo 25 años de edad, lanzo´ esta plataforma que cambio´ el mercado del arte en México. En su primera edición conto´ con 20 galerías. Hoy, Zona Maco llego´ a su vigésimo cumpleaños en 2024 con más de 200 galerías que representaron a más de 25 países de diferentes partes del mundo.

DALIA RAMOS

Ingeniera en Mecatrónica

Es la primera mujer mexicana en ser parte de una escudería de Fórmula 1. Es ingeniera, originaria de Azcapotzalco, tiene 34 años y su responsabilidad es asegurarse de que los autos cumplan con las medidas de seguridad. Coordina las áreas que trabajan en el ensamblaje, la manufactura y las pruebas. Estudio´ ingeniería en mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Emigro´ a Suecia para continuar con su preparación académica en un intercambio en la Universidad Linneo y después estudio´ una maestría en ingeniería y gestión de fabricación en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Trabajo´ seis años en Rolls-Royce.

JULIETA FIERRO

Física y divulgadora científica

Julieta Fierro es una física, astrónoma y divulgadora científica mexicana, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias. Su investigación se centra en la materia interestelar y el sistema solar, pero es reconocida principalmente por su labor de divulgación científica. Posee tres doctorados honoris causa y ha recibido múltiples reconocimientos. En 2024 destaco´ por su labor educativa sobre el eclipse solar total en México, promoviendo me ´todos seguros para su observación a través de diversas plataformas y medios de comunicación.

LORENA BRAVO

Líder en ciberseguridad y creadora del programa Women CISO

Lorena Bravo es una li´der en transformación digital e innovación con más de 20 años de experiencia. Diseño´ e implemento´ la iniciativa Women CISO, el primer programa de upskilling en ciberseguridad con inteligencia artificial, en colaboración con Google y avalado por el ITAM. Este programa tiene como objetivo empoderar a las nuevas generaciones de mujeres en ciberseguridad e IA, y concienciar a familias y amigos sobre la importancia de participar en proyectos STEM para convertirse en agentes de cambio. En solo 10 meses, ha certificado a más de 2,000 mujeres y ha construido una comunidad de más de 5,000 personas en países como Brasil, India y México, con un modelo de aprendizaje único.

MARU TOLEDO VARGAS

Investigadora de la cocina mexicana y fundadora del colectivo “Las mujeres del maíz”

Maru Toledo Vargas, Investigadora de la cocina mexicana y en especial del legado culinario de Jalisco, estado de donde es originaria. Es autora de casi tres decenas de libros de cocina y trabaja de la mano de mujeres de comunidades para preservar y documentar recetas generacionales. En su casa de campo “La Santina de Covadonga” imparte talleres, cursos, clases de cocina y conferencias siempre acompañada de integrantes de su colectivo “Las mujeres del maíz”.

CRISTINA RIVERA GARZA

Escritora mexicana y ganadora de un Premio Pulitzer

Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana reconocida por su novela Nadie me vera´ llorar (1999), elogiada por Carlos Fuentes como una obra notable de la literatura en español. Ha ganado premios como el Anna Seghers (2005) y en dos ocasiones el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. En 2023 fue seleccionada como miembro de El Colegio Nacional y en 2024 recibió´ el Premio Pulitzer en la categoría de Memorias/Autobiografía por su libro El invencible verano de Liliana (2021). Es catedrática en la Universidad de Houston.

ÁNGEL VILLACAMPA

Entrenador del Club América Femenil

Ángel Villacampa es un entrenador español que dirige al Club Ame´rica Femenil en la Liga MX desde junio de 2022. Comenzó´ su carrera en el Atlético Madrid Femenino, ganando la Primera División en 2018. Posteriormente, dirigió´ al Athletic Club y al Levante Femenino. Bajo su liderazgo, el América Femenil gano´ el Clausura 2023, consolidándose como uno de los equipos más destacados de la liga. Su enfoque y experiencia han influido en la percepción del fútbol femenil en México, además de adoptar una forma inclusiva de referirse al equipo en femenino en sus conferencias.

MAURO VARGAS

Lidera de Gendes

Mauro Vargas es un especialista en masculinidades que ha trabajado durante dos décadas en Gendes, una organización mexicana dedicada a erradicar la violencia de género y promover relaciones igualitarias. Autor de varios libros y artículos, también es miembro de la Red Global MenEngage. Ha colaborado con instituciones académicas y organizaciones civiles en investigación y docencia. Ha sido galardonado con el "Reconocimiento Simone de Beauvoir" en 2014 y el premio global de la Fundación Kering en 2018 por su innovación social en justicia de género, y es miembro de Ashoka desde 2019.

RICARDO RIVERA

Fundador de Voices of Brotherhood

Voices of Brotherhood es un proyecto enfocado en el desarrollo consciente y emocional de los hombres, promoviendo una masculinidad sana y madura. Ha trabajado con más de 2000 hombres en Latinoamérica y España, ofreciendo más de 300 talleres y conferencias sobre gestión emocional y comunicación. También ha colaborado con iniciativas como He For She y Fin de la Esclavitud, y ha participado en la agenda 2030 de la ONU. Su podcast “El Hombre de Hoy” esta´ disponible en Spotify y Apple Podcasts, y ha sido entrevistado en más de 20 plataformas. En 2020 presento´ la charla TEDx “¿Que´ significa en realidad ‘ser un hombre de verdad?”.

PAL