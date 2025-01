Iván, un ejemplo como activista y promotor de la inclusión de personas con discapacidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Iván, a sus 56 años, se ha convertido en un ejemplo como activista y promotor de la inclusión de personas con discapacidad en su ciudad natal Juchitán de Zaragoza, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en donde reside junto a su familia.

Entrevistado por José Luis López para El Heraldo Televisión, Iván es uno de los más de 7 millones de personas que, de acuerdo con el INEGI, tienen alguna discapacidad en nuestro país, circunstancia que no le ha impedido salir adelante y forjarse una vida propia con un objetivo muy claro: ayudar a sus seres queridos y a su comunidad.

Iván se desempeña como reparador de aparatos electrodomésticos para subsistir, pero también representa a un grupo de personas con discapacidad en Juchitán, con quienes trabaja de manera constante y busca a través de su activismo ayudar a este sector.

Además, se traslada en las calles de su ciudad en un triciclo adaptado, sin que su discapacidad sea impedimento para hacer todo lo que se proponga en el día a día.

Ahora con 56 años de edad, fue a los 3 años cuando comenzó a presentar problemas de salud que le causó parálisis cerebral, contó a Heraldo Televisión, esto afectó seriamente su movilidad, lo que provocó que sus primeros años de vida fueron difíciles.

Desde los 3 años y hasta cerca de los 14, sus padres fueron los responsables de alimentarlo y vestirlo, sin embargo, a partir de entonces se decidió a salir adelante por sí solo, declaró.

Con el paso de los años Iván formó una familia, aprendió un oficio y desde su taller repara diversos aparatos electrodomésticos, labor que le ayuda a mantener a su familia.

"Se me dificulta un poco, pero gracias a Dios tengo a mi hija mayor, mi nieto y mi nieta, que son los que me echan la mano cuando necesito que me sostenga en algún lugar, o que me ayuden a armarlo o desarmarlo (algún electrodoméstico) en lo que estoy trabajando en otro equipo", contó.