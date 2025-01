Censo Salud para el Bienestar permite conocer cómo están los adultos mayores: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, aseguró que el Censo del nuevo programa de Salud Casa por Casa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permite conocer cómo está la población adulta mayor en México, que desde el pasado mes de octubre del 2024 está siendo visitada por aproximadamente 20 mil Servidores de la Nación.

De acuerdo con una publicación en X, la secretaria del Bienestar afirmó que las y los Servidores de la Nación realizan el Censo de Salud para el Bienestar en todo México.

"Visitan casa por casa a los derechohabientes, adultos mayores y personas con discapacidad, para aplicarles un cuestionario de salud", señaló Ariadna Montiel.

En ese sentido, la titular de la Secretaría del Bienestar compartió un video en sus redes sociales, mediante el cual Rosario Gutiérrez Gutiérrez, una mujer de 62 años de edad, residente de Capulín Soledad, en el Estado de México, contó su experiencia luego del Censo:

"En noviembre me vinieron a hacer el censo, el Servidor de la Nación que vino siempre nos trató muy bien, siempre muy amable con nosotros, sobre todo lo que a mí lo que más me gustó es que se preocupan por la salud de uno, nos preguntaron el estado de animo en que se encuentra uno; yo me siento muy orgullosa en este nuevo comienzo con nuestra nueva presidenta, nos representa a todas las mujeres y nos sentimos orgullosos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", expresó Rosario.

Las y los Servidores de la Nación realizan el #CensoSaludBienestar en todo #México. Visitan casa por casa a los derechohabientes, #AdultosMayores y #PersonasConDiscapacidad, para aplicarles un cuestionario de salud. ??uD83EuDE7A#SaludCasaPorCasa#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/rGNdyFqIsK — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 10, 2025

Sigue leyendo:

Inicia pago de Pensiones Bienestar y de Madres Trabajadoras este 9 de enero a beneficiarias con letra G en el primer apellido

Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” inicia en la Basílica de Guadalupe el 10 de enero