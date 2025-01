Sacudirse el pánico a la cancelación

Podría llamarse precaución, pero también es preocupación. A la hora de escribir, Nicolás Giacobone (Buenos Aires, 1975) elige con cautela las palabras, se cuida de no ofender a nadie y de no ponerse en el foco de la cancelación. “Trato de no tener cuidado, de no censurar, pero sí preocupa un poco, porque uno vive en el mundo y ve cómo funciona, y a la hora de hablar con alguien (especialmente un periodista) también uno está con cierto cuidado”, reconoce.

Con el guion de la película “Birdman”, que filmó Alejandro González Iñárritu y que le valió un Oscar en 2015, y con cualquier otra historia, el escritor argentino trata de ser honesto, “pero al mismo tiempo sé que hay que tener un poco de cuidado por cómo eligen usar tus palabras, cómo eligen titular, qué de lo que uno dice se va a usar. Uno empieza a entender que la cancelación, así como a mucha gente le parece atroz, también es popular, es un tema que rebota, hay una atracción de ir hacia esos lugares”, considera.

La cancelación, precisamente, es el meollo del asunto en su última historia: “Los impotentes” (Seix Barral, 2024). Se trata de una historia que podría parecer perversa: una escritora famosa, Emilia Mayer establece una “relación enfermiza” con Pan, al que adoptó desde pequeño y al que siempre trató como su hijo. Un día, sin embargo, el joven decide escapar de su pasado y le revela al mundo la verdad; entonces, Mayer acaba siendo juzgada por la opinión pública, a través de las redes sociales, y su vida se desbarranca.

Antes, dice Giacobone, “la cancelación venía del poder, el poder antes podía cancelar a quien quisiese sin pasar por un juicio, sin pasar por un sistema legal, lo curioso es que llegamos a un punto donde empezó a suceder lo mismo, pero no desde el poder, sino desde gente que en muchos casos uno ni sabe quiénes son, son estas personas que son usuarios, a mi me impactó mucho cuando eso empezó a pasar de manera rotunda y seguido, pero creo que se ha empezado últimamente a normalizar”.

Para el autor argentino, quien trabajó en el guion de la última cinta que graba González Iñárritu con Tom Cruise, la sociedad ha llegado a “un caos tan pernicioso” en el que no se confía en las instituciones y “la gente empieza a sentir que, a partir de las redes que le dieron voz a gente que antes no tenía voz, también les dio este poder de sentirse en inglés, entitled, se sienten con la capacidad y el derecho de definir quiénes merecen producir, quiénes merecen estar y quiénes no”.

En la novela de Giacobone, Mayer opta, como último recurso, por responder a la cancelación con lo que sabe hacer: escribir. En la vida real, el escritor ve en sacudirse el pánico una opción contra la anulación: “Las productoras, las editoriales, las compañías que se han ocupado de traer arte al mundo, porque la cancelación sucede en muchos ámbitos, tienen que quitarse de ese lugar de miedo, de ese lugar de pánico, de que hay 50 usuarios hablando mal de alguien y generan un pánico en el cual la opción inmediata es eliminemos, saquemoslo, no nos asociemos más con esto por las dudas, creo que ese es el primer paso”.

PAL