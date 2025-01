El Gobierno de México debe construir instituciones a la altura de lo que merecen los mexicanos: Felipe Calderón

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre lo que sucedió en materia de seguridad y violencia durante su sexenio y los logros alcanzados en la reducción de tasas de homicidios en varias zonas del país.

El exmandatario federal aseguró que la decisión más difícil que le tocó tomar fue "o combates la delincuencia o la toleras", a su parecer "la más difícil para cualquier presidente, gobernador, alcalde que tiene un sentido de responsabilidad de construir el bien común".

"Yo tomé la decisión de combatir con todo el peso de la ley a la delincuencia, no me arrepiento de esa decisión porque es lo que obliga la Constitución cuando el gobernador promete guardar la ley, no hay opción", expresó.

Violencia se incrementó por la expansión territorial y el consumo de droga: Calderón

El expresidente aseguró que nunca hubo una declaratoria de guerra / FOTO: CUARTOSCURO

En entrevista para Heraldo Radio, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa subrayó, ante las afirmaciones de que declaró la guerra contra el narcotráfico, "por supuesto que no la hubo (...) no es cierto que la violencia se desató con mi gobierno, fue por un nuevo modelo de los criminales, que tomó por sorpresa a los mexicanos, que se pelearon durísimo por el territorio, yo lo que hice fue combatir, perseguir y extraditar a los delincuentes".

"Se dice que por haber enfrentado a los delincuentes empezó la violencia, eso no es cierto, la violencia se incrementó no por lo que hace el Gobierno, sino por lo que los criminales empezaron a hacer: expansión territorial; antes no lo hacían porque en el siglo XX los narcos solo se dedicaban a exportar a Estados Unidos, pero cuando los mexicanos comenzaron a tener un ingreso per capita más alto, México no solo exportó sino que empezó el consumo de droga", explicó.

En ese sentido, describió que lo que hay que hacer se basa en dos principales acciones de Gobierno:

Entre enfrentar y tolerar a los delincuentes hay que enfrentarlos con todos los instrumentos de la ley, no más y no menos, y entre ellos está la fuerza pública. Construir instituciones a la altura de lo que merecen los mexicanos.

Combate a la delincuencia y reducción de las tasas de homicidios

El exmandatario apuntó que el peor enemigo del país es el crimen organizado / FOTO: CUARTOSCURO

El exmandatario federal Felipe Calderón Hinojosa señaló para Heraldo Radio que el peor enemigo de México no es un partido político u otro, es el crimen organizado "sigue siendo el principal", y subrayó que se trata de una invasión en la cual los criminales se siguen tomando el país, "si uno los deja se lo toman, por eso no puede haber opción", dijo.

"Ha quedado claro en México y fuera de él, les guste o no, nosotros sí combatimos a la delincuencia organizada y le dimos duro a todas las bandas delincuenciales, todos fueron perseguidos y extraditados por mi gobierno, pudo haber aciertos y errores, pero la decisión fundamental ética es o combates o toleras a los criminales, yo me puse del lado de los ciudadanos, de las familias, creo en la ley y la apliqué con todo el peso", manifestó.

En ese sentido, el expresidente afirmó que "la única vez que hubo un acuerdo en materia de seguridad fue cuando firmamos en Palacio el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmaron gobernadores, legisladores, ONGs, era una estrategia completa".

Calderón destaca avances en la reducción de las tasas de homicidios durante su sexenio

También, destacó que durante su sexenio lograron avances en la reducción de las tasas de homicidios, "avanzamos en Ciudad Juárez donde se redujo su tasa de homicidios 83%, en Monterrey más de 90%, otras zonas como Acapulco, Michoacán, en donde los homicidios y los indicadores de violencia se redujeron a tasas de 23-25% (...) fue un sexenio muy duro, de violencia, pero no tanto como la hay ahora, a finales de mi sexenio no hubo ni la mitad de los homicidios que hay ahora".

Finalmente, Felipe Calderón Hinojosa reiteró que como Presidente de México durante el sexenio del 2006 al 2012 estableció protocolos para el uso de las Fuerzas Armadas y el primer registro de víctimas de homicidios y desapariciones, los cuales "eran muchos menos de los que hay ahora", mencionó.

