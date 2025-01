Óscar de la Borbolla presenta su quinta novela, Pasado Cero

Marcos tomó el primer vuelo de Madrid a Lisboa, disfrazado de mujer, con un maletín con seis millones de euros, sin saber quién es, de dónde viene, de qué huye y por qué no recuerda nada de su vida. Esta es la premisa de Pasado Cero, quinta novela del escritor Óscar de la Borbolla (Ciudad de México, 1949), publicada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), que cuestiona el peso de los recuerdos en la construcción de la identidad.

En entrevista, el también autor de Las vocales malditas (1988) reveló que se trata de un viaje lleno de tropiezos, en el que el personaje principal, al intentar reconstruir su pasado, cae en las trampas de la memoria.

“A veces la memoria nos llena de identidades falsas y nunca recordamos exactamente lo que ocurrió o cómo ocurrió, porque, generalmente, somos los protagonistas y las cosas suceden a nuestra conveniencia. Pero, desde otras miradas, lo que apuntamos como verdadero puede tomar un sentido diferente”, dijo el escritor.

Y agregó “mi protagonista está fragmentado y nunca logra reconocerse a sí mismo. Y, aunque vivir sin memoria podría ser una gran oportunidad para liberarse y existir plenamente, el costo de ésta para él es la frustración y la paranoia, una que lo lleva, incluso, a comprarle la vida a un mendigo”.

El personaje, dijo De la Borbolla, recorre las posibilidades lógicas de ser alguien más y de implantarse recuerdos para tener otras vidas. Sin embargo, cada vez que éste fracasa o pierde la confianza en los demás, se da cuenta que no hay dinero que alcance para comprar una vida.

Las vidas de Marcos, resaltó el también poeta, adentran al lector en una serie de situaciones y aventuras que bien pueden existir o no, o que simplemente son producto de su juego.

“El lector se presta a lo que yo propongo porque creo que, en la realidad, tenemos claro que somos consecuencia del pasado, uno que nos va a definir por siempre. Pero en la ficción existe una salida, y es ahí donde el personaje puede romper las cadenas y alcanzar la libertad. En pocas palabras es una crítica sistemática a la memoria”, señaló.

La historia, indicó, es entonces una espejo de la vida, ya que esta se encuentra siempre en constante evolución. “El libro me llevó 13 años porque no me fue fácil crear un personaje sin identidad”.

En cuanto al nombre de la novela explicó que “cero” alude al número que da origen a la aritmética posicional y, con ello, al entendimiento de la vida y el universo.

ELEMENTOS

Es la quinta novela del autor.

El libro fue presentado en la 38 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Se encuentra trabajando en un diccionario que cuenta con definiciones subversivas de las palabras más utilizadas en español.

Entre los títulos que ha escrito se encuentran Dios sí juega a los dados (2000), Nada es para tanto (2001), La rebeldía de pensar (2006), La libertad de ser distinto (2010), entre otros.

30 libros entre novela, cuento, ensayo, periodismo, antología y poesía, escribió.

Por Azaneth Cruz

EEZ