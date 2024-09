Reforma Judicial agravará el conflicto de intereses mediante la elección popular: Ministro Javier Laynez

Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, sobre la Reforma al Poder Judicial y el impacto que esta tendría en caso de ser aprobada, sobre todo porque no hay claridad, dijo, en cómo se llevará a cabo la elección popular de los jueces, magistrados y ministros.

Al respecto, subrayó que durante una elección se debe hacer campaña y buscar el apoyo, lo cual "es totalmente antinatural para un juez, lo que el juez debe hacer es no tener ningún compromiso (...) esto no va a solucionar sino que va a agravar el problema que ellos señalan de conflicto de intereses porque la elección popular de ministros y jueces va a llevar a que busquen apoyos", recalcó Laynez Potisek.

El ministro de la SCJN señaló que con la Reforma Judicial "es empezar de cero en una reforma que trasciende tanto los órganos federales como a los órganos estatales, sería empezar de cero con una nueva concepción de cómo se eligen a los jueces, magistrados y ministros".

Potisek afirmó que los jueces deben llegar a su puesto por méritos / FOTO: CUARTOSCURO

Al respecto, dijo para El Heraldo Radio que un punto fundamental a destacar es que la ocupación de los puestos de los jueces, magistrados y ministros por elección popular, "es algo atípico".

"No hay ninguna evidencia de que los pocos casos que hay de elección popular (en otros países) sean exitosos como para copiarlos, y aquí la reforma está basada fundamentalmente en este punto", subrayó Javier Laynez.

En ese sentido, explicó que "cuando vas a ocupar cualquier puesto de elección popular tú sales a buscar el apoyo, para ganar debes hacer campaña, comprometer tu voto, abrazar causas, esto es normal", pero en un juez, dijo, "es totalmente antinatural, lo que el juez debe hacer es no tener ningún compromiso".

Laynez Potisek resaltó que un juez, magistrado y ministro "debe llegar ahí por méritos y esto fue una decisión de hace 30 años cuando se creó el sistema de méritos, donde se gana por experiencia y competencia esos cargos, por eso tratar de transmitir por la elección no es el ideal, y los países no han optado por eso sino por el sistema de méritos".

Estamos en condiciones que no son propias de un sistema electoral: Laynez Potisek

El ministro de la SCJN expresó que "hay una serie de dudas que quedan" sobre la Reforma Judicial, y mencionó que en caso de que sea aprobada, "dentro de los 30 días el senado debe emitir la convocatoria" para la elección de los jueces.

Al respecto, dijo que antes de llevar a cabo el proceso de elección popular, es necesario reformar la legislación electoral porque "está hecha para partidos políticos, este es otro tipo de elección, no tenemos ahí claridad en lo absoluto, también es reformar las leyes que regulan el proceso dentro de los tribunales (...) el proceso electoral inicia una vez que están las leyes que nos den claridad", apuntó.

Javier Laynez Potisek resaltó además que las boletas presentadas por quienes han hecho este dictamen, "solo para la boleta de la Suprema Corte va a haber 81 nombres, 81 perfiles que la ciudadanía tendrá que analizar, además ponen quién los propuso a cada uno, ¿esto no es politizar?, imagínate ahora con la boleta de jueces y magistrados, estamos en condiciones que no son propias de un sistema electoral", lamentó.

No soy optimista en cuanto a la Reforma Judicial: Laynez Potisek

El ministro de la SCJN manifestó para El Heraldo Radio que "el nuevo gobierno tendrá que ser muy consciente de que gobernará para todos, y que la excesiva concentración de poder no favorece ni a este ni a cualquier gobierno, aun así quiero ser optimista en este punto (...) yo sí quisiera que se abra una ventana de reflexión aun con la mayoría que tienen en el Congreso, que se abran las estancias de reflexión, yo sí quiero dar ese voto de confianza de que sea así por México y porque somos un país que queremos crecer en lo económico, político y social, yo sí conservo la esperanza en el nuevo gobierno".

Sin embargo, dijo, "en cuanto a la Reforma Judicial yo no soy optimista, yo sí temo que en 5 años estemos volteando atrás y decir '¿qué hicimos?' y empezar desde cero". En ese sentido, Javier Laynez Potisek hizo un llamado a los legisladores:

"Sí hay que pensar en una Reforma Judicial y por favor tiene que ser integral, NO puede ser esta; no se están ocupando de las Fiscalías, de los Ministerios Públicos, no se están ocupando de la justicia local que es la más cercana, el 80 % de los asuntos no son federales son locales, más ministerios públicos y policías como estrategia integral; esto no va a solucionar sino que va a agravar el problema que ellos señalan de conflicto de intereses porque la elección popular de ministros y jueces va a llevar a que busquen apoyos", concluyó Potisek.