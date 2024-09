Mariana Ochoa descubre amistades en el programa “Divina comida”

Mariana Ochoa es conocida por formar parte del grupo musical OV7, pero además de tener una hermosa voz y ser empresaria, también tiene una peculiar habilidad para cocinar y lo demuestra en el programa “Divina comida”, donde además de ser anfitriona, logró hacer grandes amistades, ya que comparte mesa con Jaime Maussan, Daniel Sosa y Mara Escalante.

“Convivir con Jaime fue un placer y nunca había tenido un proyecto junto a Mara, así que me encantó, es una persona hermosa. Y con Daniel nos atacamos a carcajadas porque somos muy ocurrentes, tal vez lo de él es más obvio porque se dedica a hacer stand up, pero en mi caso, fue divertido porque ayudé a romper el hielo”, contó Ochoa.

Créditos: (Especial)

La cantante de OV7 confesó que no sabe cocinar, pero durante la pandemia de COVID-19 se animó a entrar a la cocina y considera que no tiene mal sazón: “Aprendí muchas cosas y dije, pues es momento de ponerme este reto e intentar ser una buena anfitriona. Creo que todo se puede lograr si le echamos ganas, porque cuando cocino, la verdad es que no me quedan mal las cosas”.

El programa “Divina comida” estrena este 12 de septiembre su tercera temporada, y además de Maussan, Sosa y Escalante, también participan Paco Ayala, Karla Díaz, Melissa Robles, Alex Fernández, Julio César Chávez, Luis Fernando Peña, Yeri Mua y Burrita Burrona, entre otros. El formato presenta a tres celebridades que se reúnen a comer en la casa de una cuarta, durante el festín cuentan anécdotas o realizan juegos, lo que permite que el público los vea en otra faceta.

Créditos: (Especial)

“Es divertido porque no solamente estos queridos compañeros y amigos me conocieron de esta manera, sino que a través de las cámaras, millones de personas puedan ver algo diferente de lo que cada uno hace, porque somos gente normal, gente común y corriente, que va al súper, compramos comida y la cocinamos. Además, tenemos casas distintas, cada una de ellas muy interesante”, explicó Jaime Maussan.

A cada platillo que sirven, ellos mismos le inventan un nombre y los que preparó el periodista especialista en OVNIs, realmente fueron de otro mundo: “Alienchole”, “Mar cósmico” y “Maíz allá”.

Créditos: (Especial)

“Me siento un buen cocinero. Aprendí a cocinar cuando viví muchos años solo y a mis invitados siempre les gusta, por eso me animé a participar, y encontré a tres personas extraordinarias. La pasé muy bien, nos volvimos amigos en tan poco tiempo. Siempre estoy muy ocupado y me es muy difícil asistir a eventos sociales, pero aquí como era obligatorio, lo tuve que hacer y me gustó, ellos me enseñaron a hacer más ameno”, detalló.

Para Mara convivir con estas estrellas fue un placer y se siente agradecida de vivir esta experiencia, “fue increíble tener a estos maravillosos invitados, porque fuimos descubriendo la sensibilidad que cada uno, más allá de la imagen que proyectan, fue una gran sorpresa que nos sentimos muy agusto en tan poco tiempo”.

Créditos: (Especial)

DATOS

La casa de Jaime Maussan es subterránea y está dentro del bosque.

Mara presumió una casa clásica que han adaptado al tiempo actual.

Mariana sorprendió con una travesura que no dejó a todos contentos.

Daniel logró buena química con el periodista.

NÚMEROS

16 episodios tiene esta temporada.

12 de septiembre se estrena.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

