Las mujeres en las telecomunicaciones

En México sólo tres de cada 10 mujeres, estudian carreras en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem por sus siglas en inglés) la tendencia que se observa especialmente en las telecomunicaciones, es una brecha que inicia en etapas tempranas, pues las niñas entre 6 y 11 años no se creen capaces.

Nathalie Alemán, directora de vigilancia de la calidad de los Servicios e identificación y Atención a Interferencias Perjudiciales del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) en entrevista con El Heraldo de México, indicó que se “han hecho estudios donde se les preguntan niñas entre 9 y 11 años si son buenas para algún tema Stem como las matemáticas y su percepción en lo general es que dicen no ser buenas o suficientes”.

Indicó que, al aplicarles exámenes, tanto a niñas como a niños de la misma edad, resultó que las niñas tienen un mejor desempeño y mejores resultados en las materias de Stem; mientras que los niños se sienten capaces, aunque su desempeño sea menor.

Nathalie, quien es ingeniera en telecomunicaciones, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con maestría en Ciencias en el área de ingeniería biomédica por la misma universidad, reconoce que en su caso dedicarse a la ingeniería fue por impulso de su familia desde niña.

Por ello, aunque se ha dedicado a desarrollar proyectos de investigación con aplicación biomédica, pero en dispositivos de telecomunicaciones y a la investigación, también le interesa como poder impulsar a esas niñas a estudiar carreras para las que siempre se les ha dicho que son complicadas.

“Estamos hablando ya de un problema multifactorial, que más allá de la percepción o idiosincrasia, o del tema sociocultural que se ha permeado históricamente, de que las mujeres no pueden. Por ello, es momento de concientizarnos de que existe esta brecha o esta ideología que no abona no en la igualdad”.

Orgullosamente dijo que el IFT existe un programa que se llama “las niñas en las TICs”, a través del cual se realizan cursos de verano, el propio instituto y en otra sede en Iztapalapa, para niñas y jóvenes que están interesadas o que o que se sienten atraídas hacia el mundo de las telecomunicaciones y radiodifusión, se hacen jornadas informativas, talleres específicos con programación robótica o de radiodifusión.

Indicó que, en los cursos, las ingenieras se presentan con esas niñas, para que sepan sí hay mujeres dedicadas a esta rama y en que nos desarrollamos. En su caso dijo que les explica que la dirección que tiene a su cargo vigila la calidad de los servicios móviles, de televisión y radio difundida.

Y aunque parece complicado, reveló que, si se piensa en la pandemia, garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones fue muy importante porque significó que cuando alguna mujer pidiera auxilio o llamara al 911 -que aumentó mucho en esa época por la violencia de género- la calidad de la llamada fuera excelente; o que aquellos niños que no tenían medios para tener clases en línea pudieran tomar clases por televisión y que la señal por muy lejos que estuviera fuera la mejor.

Contar con una mayor participación de mujeres en carreras Stem elevaría la competitividad de las industrias

Dia Internacional de las niñas en las TICs es el 25 de abril

449,753 mujeres estudian carreras Stem contra 996,519 hombres

6.2 millones de niñas de 6 a 11 años utilizan nuevas tecnologías

1.8 usan computadora

4.4 millones usan internet

6.8 millones de jóvenes de 12 a 17 años utilizan internet

3,6 usan computadoras

