Los Pericos celebran en México el 32º aniversario de su disco “Big Yuyo”

La emblemática banda argentina de reggae, Los Pericos, celebrarán en México 32 años de su disco ‘Big Yuyo’, sobre festejar el álbum que los lanzó al estrellato, Ariel Raiman baterista de la agrupación comentó, "el show va desde el primer tema hasta el último, es como si pusieras el disco, es un lindo homenaje, todo el show es temático de 'Big Yuyo’, son las mismas canciones, pero tienen la evolución de cómo las tocamos hoy en día”.

Sobre el impacto que tuvo este material discográfico en su carrera musical, Raiman compartió, "fue un disco muy importante porque nos catapultó a ser una banda internacional, con álbum viajamos a Jamaica, fuimos de Canadá hasta Europa, todo surgió a través de este proyecto y mucha más gente nos conoció, es icónico, son lindas canciones”.

Y agregó, “para mí, estos temas son una máquina del tiempo perfecta, las escuchas y te trasladan a donde las escuchaste por primera vez o donde te pasó algo importante con esa rola, por eso creo que sigue tan vigente hoy y lo bueno es que se suma gente que quizás no lo escuchó en su momento y que lo va a escuchar ahora por primera vez".

“Los Pericos”, la banda más importante del reggae sudamericano, integrada por Juanchi Baleirón, Diego Blanco, Gastón Goncálvez, Marcelo Blanco, Ariel Raiman y Guillermo Luis Valentinis, conmemora con una gira especial el 32 aniversario de su disco “Big Yuyo”, su celebración en México tendrá lugar en los festivales Pulso GNP y Tecate Península, además de presentarse en Mérida, Estado de México y Guadalajara.

Inspirados por la música de Jamaica, los argentinos de dieron un toque e identidad particular al reggae, "les mostramos cómo hacíamos música a los jamaicanos y nos dejaron claro que no lo estábamos haciendo bien, nos dimos cuenta que le poniamos un estilo particular y a partir de ahí todos los discos los hicimos con la tranquilidad de que nosotros estábamos haciendo lo que nos gusta”, explicó Ariel.

Y añadió, “ese era nuestro sello, el género es muy amplio y hay montones de versiones de reggae y nosotros le estábamos poniendo la nuestra, nuestro granito de arena, está buenísimo".

Respecto a la profunda conexión que ha tenido la banda con el público mexicano, el baterista afirmó, "nos pone contentos celebrar en México, porque es un lugar que a nosotros nos gusta mucho, queremos mucho a nuestro público mexicano, siempre una celebración es linda, más cuando es algo que tiene que ver con algo que tantos años después sigue vigente y que a la gente le sigue gustando".

Acerca de las novedades para “Los Pericos” después de que hayan culminado las celebraciones de “Big Yuyo”, Ariel Raiman compartió, "estamos preparando material nuevo que ya va a salir, lo teníamos hecho desde antes de la pandemia, ahora estamos retomando todas estas canciones que estaban muy buenas y que tenemos ganas de que salgan a la luz".

SOBRE PERICOS:

'Big Yuyo' fue el primer álbum enteramente producido por la banda.

Para festejar los 32 años del lanzamiento de ‘Big Yuyo’, Los Pericos ofrecieron conciertos especiales en Argentina y Uruguay.

Con ese disco dieron su primer gira por toda América Latina

El álbum incluye temas como “Waitin’”, “Me Late”, “Eu Vi Chegar” y “Voy Caminando Lento”.

Su más reciente álbum, ‘Viva Pericos!’ incluye canciones de Los Bukis, Soda Stereo y Joan Sebastian.

Han colaborado con Carlos Vives y Rubén Albarrán.

Se han presentado en Estados Unidos, España, Rusia, Canadá, Perú, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Portugal, Italia, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Brasil y Nicaragua.

Han ganado el "Premio Gardel" a "Mejor álbum de reggae y música urbana” por sus discos "Soundamerica", "3000 vivos" y "Viva pericos!".

Han tocado en festivales como Vive Latino, Pal Norte y Machaca.

LOS DATOS:

1986 debutaron con su primer disco "El ritual de la banana".

1992 fue lanzado su disco 'Big Yuyo’.

2022 llegó su último álbum "Viva pericos!".

16 discos tienen en su discografía.

3.6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

10 de octubre llegan a Paax Music Hall, Mérida.

13 de octubre tocan en el Gran Recinto, Tlalnepantla.

17 de octubre se presentan en Teatro Diana, Guadalajara.

POR GADDIEL CORTES TORRES

EEZ